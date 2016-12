USA Trump will Milliarden-Investition mit japanischem Konzern vereinbart haben

Donald Trump ist noch nicht im Amt, doch er macht schon Geschäfte: In seinem Trump Tower in Manhattan traf er sich mit Masayoshi Son, dem Chef des japanischen Konzerns Softbank. Rund 47 Milliarden Euro will das Unternehmen in die US-amerikanische Wirtschaft investieren.

"Meine Damen und Herren, dies ist Masa von der Softbank in Japan", sagte Trump nach dem Gespräch. "Er hat gerade beschlossen, 50 Milliarden Dollar in die USA und 50.000 Arbeitsplätze zu investieren."

Die Softbank ist ein japanischer Telekommunikations- und Medienkonzern, der an Asiens bedeutendster Börse Nikkei 225 gelistet ist.

Softbank wolle vor allem in Startups investieren, sagte Son in New York. Ursprünglich sei das Treffen mit Trump nicht dazu gedacht gewesen, einen Deal abzuschließen. "Ich kam hierher, um seinen neuen Job zu feiern", sagt Son. "Er wird eine Menge deregulierende Maßnahmen auf den Weg bringen. Das ist großartig, sagte ich ihm - die Vereinigten Staaten werden wieder großartig werden."