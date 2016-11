Handelspolitik Wie Trump die USA abschotten will

Donald Trump hat Wort gehalten: Über kaum ein Thema hat er während des Wahlkampfs mehr gesprochen als über die Handelspolitik. Jetzt hat er per Youtube-Video konkrete Vorhaben angekündigt, die er noch am ersten Tag seiner Amtszeit umsetzen will. Erster Punkt seiner Agenda: Die USA sollen aus dem Transpazifischen Freihandelsabkommen TPP aussteigen.

Das größte Freihandelsabkommen der Welt umfasst neben den USA und Japan Australien, Brunei, Kanada, Chile, Malaysia, Mexiko, Neuseeland, Peru, Singapur und Vietnam. Zusammen stehen diese Länder für rund 40 Prozent der weltweiten Wirtschaftsleistung. Das Abkommen war auch dazu gedacht, um die Macht der zweitgrößten Volkswirtschaft der Welt, China, einzudämmen. Es wurde zwar von allen 12 Ländern unterzeichnet, aber noch nicht ratifiziert - und ist deshalb noch nicht in Kraft.

Wie Trump sein Vorhaben durchsetzen will und was das für andere Abkommen wie TTIP und Nafta bedeutet - die wichtigsten Fragen und Antworten dazu im Überblick.

Warum will sich Trump aus dem Abkommen zurückziehen?

Aus der Sicht des Milliardärs ist die Vernetzung der internationalen Wirtschaft einer der Hauptgründe für den Niedergang der US-Industrie. Die für ihn logische Reaktion heißt: stärkere Abschottung. Nun wird Trump seinen im Wahlkampf angekündigten protektionistischen Kurs offenbar umsetzen: Ob Stahlproduktion, Autobau oder das Heilen von Krankheiten, alles solle wieder in den USA geschehen. "Amerika zuerst" ist sein Credo.

Tatsächlich ist die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit der an TPP beteiligten Länder sehr unterschiedlich. Das australische Bruttoinlandsprodukt pro Kopf ist etwa 30-mal so hoch wie das von Vietnam. Kritiker befürchten, dass die Unterschiede zu einer Abwärtsspirale bei den Löhnen von Arbeitern führen, weil die Produktion von Gütern innerhalb der Freihandelszone in günstigere Regionen abwandert.

Auch Trumps Konkurrentin Hillary Clinton hatte sich während des Wahlkampfs von dem Abkommen abgewendet, obwohl sie es wenige Jahre zuvor noch als "Gold Standard" bezeichnet hatte. Für Präsident Barack Obama war es einer der wichtigsten Schritte seiner auf Asien ausgerichteten Strategie.

Wie will Trump die TPP-Abkehr durchsetzen?

Trump will alle in der Videobotschaft genannten Punkte durch "Executive Actions" realisieren, also mittels präsidialer Anordnungen. Damit umgeht er den Kongress als Gesetzgeber. Der Oberste Gerichtshof überprüft die Anordnungen und kann sie noch rückgängig machen, wenn sie gegen geltendes Recht verstoßen. Verfassungsrechtler kritisieren das Vorgehen, das auch Trumps Vorgänger und Nochpräsident Barack Obama insgesamt mehr als 260 Mal genutzt hatte, weil der von Republikanern dominierte Kongress viele seiner Vorhaben vollständig blockierte.

Trump jedoch befindet sich eigentlich in einer komfortableren Situation: Nach den Wahlen vom November sind ohnehin beide Kammern des US-Kongresses, Senat und Repräsentantenhaus, von Republikanern kontrolliert. Er umgeht mit der Anordnung aber Diskussionen - auch in der eigenen Partei.

Wie haben die an TPP beteiligten Staaten reagiert?

Vor allem Japan zeigt sich irritiert. Premier Shinzo Abe nannte das Abkommen ohne eine US-Beteiligung "bedeutungslos". Abe hatte besonders eng mit Obama an TPP gearbeitet. Er sprach sich bei einer Pressekonferenz auch gegen Nachverhandlungen aus: "Das würde das ganze Fundament aus dem Gleichgewicht bringen." Australiens Premierminister Malcolm Turnbull gab sich hingegen offen für mögliche Änderungen. "Wir müssen abwarten, inwieweit die USA sich bei TPP oder einer weiterentwickelten Version des Handelspakts engagieren wollen", sagte er am Dienstag. Auch in den australischen Medien wurde über den Trump-Vorstoß wenig aufgeregt berichtet; Australien habe ohnehin schon bilaterale Vereinbarungen mit vielen der beteiligten Staaten, hieß es etwa bei News.com.au. Ein Scheitern von TPP habe also vermutlich ohnehin keine nennenswerten Auswirkungen.

Der neuseeländische Handelsminister Todd McClay reagierte ebenfalls vergleichsweise gelassen: "Wir sollten erst mal abwarten und sehen, was passiert", sagte er. "Wir glauben weiter, dass TPP ein wertvoller Deal für alle beteiligten Länder ist. Solange wir nicht wissen, wie die US-Regierung sich genau verhalten wird, setzen wir den TPP-Prozess erst mal fort."

Was bedeutet die Trump-Agenda für Nafta und TTIP?

Unter Präsident Trump steht auch das nordamerikanische Freihandelsabkommen Nafta, das die USA schon 1994 gemeinsam mit ihren Nachbarstaaten Kanada und Mexiko gegründet haben, auf dem Prüfstand. Der Republikaner hatte Nafta im Wahlkampf als "schlechtestes Geschäft aller Zeiten" bezeichnet. Vor Kurzem wurde bekannt, dass er an seinem ersten Tag im Weißen Haus eine Studie in Auftrag geben will, die klären soll, wie sich ein Rückzug aus dem Abkommen auswirken wird.

Der (oder die) künftige US-Handelsbeauftragte soll demnach Mexiko und Kanada darüber informieren, dass die USA das Abkommen in einigen Punkten ändern wollen, zum Beispiel bei Maßnahmen gegen Währungsmanipulation, bei Umwelt- und Sicherheitsstandards und vor allem bei Zöllen. Besonders für Mexiko steht dabei viel auf dem Spiel, 80 Prozent der Exporte des Landes gehen bisher praktisch zollfrei in die USA - Trump hatte gedroht, Importzölle von bis zu 35 Prozent auf mexikanische Waren einzuführen.

Das transatlantische Freihandelsabkommen TTIP zwischen den USA und der Europäischen Union ist ohnehin so gut wie tot und dürfte unter dem Präsidenten Trump auch nicht mehr wiederbelebt werden. Die Verhandlungen stocken seit Monaten, der Widerstand in der Öffentlichkeit ist auf beiden Seiten des Atlantiks groß. Die EU-Handelskommissarin Cecilia Malmström sagte, TTIP werde wohl zunächst "in den Gefrierschrank" wandern. Ob es wieder aufgetaut werde, sei unklar.

Wie geht es nun weiter?

Mit dem TPP-Rückzug würden die USA künftig außerhalb aller größeren Handelsabkommen stehen. Trump hat angekündigt, stattdessen bilaterale Gespräche führen zu wollen - mit welchen der an TPP beteiligten Staaten, sagte er nicht. Die "New York Times" sieht für den Fall, dass Trump seine Ankündigung tatsächlich umsetzt, eine große Chance für China, um neue Handelsbeziehungen mit den von Amerika verschmähten Staaten aufzubauen. In einem Artikel der staatlichen Zeitung "China Daily" heißt es: "Ironischerweise wird das Scheitern von TPP den Weg öffnen für wirklich umfassenden Freihandel in Asien-Pazifik" - weil eben die Volksrepublik nicht mehr ausgeschlossen werde. So habe Chinas Präsident Xi Jinping erst kürzlich Chile und Ecuador besucht, die an TPP beteiligt sind.

