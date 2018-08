Nafta USA und Mexiko einigen sich auf neues Handelsabkommen

Die USA und Mexiko haben sich nach Angaben beider Länder auf ein neues Nafta-Abkommen geeinigt. US-Präsident Donald Trump sprach am Montag in Washington von einem "sehr guten" Abkommen mit Mexiko. Der mexikanische Präsident Enrique Peña Nieto sagte, die abschließenden Verhandlungen mit Kanada über das trilaterale Abkommen könnten noch "in dieser Woche" abgeschlossen werden.

Mit dem neuen Abkommen wird das nordamerikanische Freihandelsabkommen Nafta zur Regelung der Handelsbeziehungen neu gefasst. Das bisherige Abkommen regelt den Handel zwischen den USA, Mexiko und Kanada und war von Präsident Trump als "Katastrophe" bezeichnet worden. Allerdings hatten die USA das Abkommen nicht gekündigt.

Der bisherige Name Nafta solle verschwinden, betonte Trump. Als nächsten Schritt werde er den kanadischen Ministerpräsidenten anrufen. Ein hochrangiger US-Regierungsvertreter sagte, die kanadische Außenministerin werde in Kürze zu Gesprächen in Washington erwartet. Es bestehe die Hoffnung, dass bis Freitag auch mit Kanada eine Übereinkunft getroffen werden könne.

Zuletzt hatten US-Strafzölle auf Stahl und Aluminium aus Mexiko und Kanada das Verhältnis zwischen den Handelspartnern stark belastet. Zuvor hatte Trump am Montag auf dem Kurznachrichtendienst Twitter mitgeteilt, dass es gut aussehe für einen "großen Deal" mit Mexiko. Allerdings berichtete "Bloomberg" weiter, dass es in den Verhandlungen mit Kanada noch keine Einigung gebe.

Insbesondere die Autobauer profitieren von einem reibungslosen Handel zwischen den USA und Mexiko. Sie verkaufen in mexikanischen Fabriken produzierte Fahrzeuge auf dem US-Markt. Hinweise auf Fortschritte bei der Nafta-Reform hatten schon am Montagmorgen die Aktienkurse der deutschen Autobauer steigen lassen. Daher legten BMW-Aktien 1,8 Prozent zu, Volkswagen-Titel 1,4 Prozent und Daimler-Papiere 1,1 Prozent. Der europäische Branchenindex notierte gut ein Prozent im Plus.