Wirtschaftspolitik Ratingagentur verliert Glauben an Trump

Die Ratingagentur Standard & Poor's (S&P) hält es für unwahrscheinlich, dass US-Präsident Donald Trump wie angekündigt ein großes Konjunkturprogramm auflegen wird. "Wir glauben nicht mehr daran, dass die Regierung in der Lage sein wird, selbst ein kleines Paket mit Infrastrukturausgaben durchzusetzen", heißt es in einer neuen Studie.

Gegen Ende der ersten sechs Monate seiner Amtszeit scheine es so, als sei Trump der Erfüllung seiner Wahlversprechen nicht näher als am ersten Tag seiner Amtszeit, lautet das Urteil der Bonitätsprüfer. Zudem sei allenfalls mit moderaten Steuersenkungen zu rechnen, die vermutlich Anfang nächsten Jahres kämen. Ähnlich wird die wirtschaftspolitische Lage in den USA mittlerweile an den Finanzmärkten und von vielen Ökonomen eingeschätzt.

Trump hatte im Wahlkampf unter anderem starke Steuersenkungen und erhebliche Investitionen in die teils veraltete Infrastruktur des Landes versprochen. In Erwartung dessen hatten der US-Dollar und die Kapitalmarktzinsen auch außerhalb der USA deutlich zugelegt. Namhafte Forschungsinstitute hatten ihre Wachstumsprognosen für die USA erhöht. Mittlerweile tendiert der Dollar wieder schwächer. Auch haben einige Institutionen, unter anderem der Internationale Währungsfonds, ihre Prognosen wieder zurückgenommen.

Ziel: Beherrschung des globalen Markts

Trump macht derweil neue Versprechen: Sein Land strebe "Energiedominanz" auf dem Weltmarkt an, sagte der US-Präsident. "Wir haben für nahezu 100 Jahre Erdgas und für mehr als 250 Jahre saubere, schöne Kohle", so der Republikaner im Energieministerium. Ziel seiner Regierung sei nicht nur die Unabhängigkeit von Energie-Importen, sondern die Beherrschung des globalen Markts.

Trump stellte mehrere Initiativen vor, die auf dieses Ziel hinarbeiten und Exporte von Energie steigern sollen. Die US-Atomkraft soll demnach wiederbelebt und ausgebaut werden, zudem soll eine neue Ölpipeline die USA und Mexiko verbinden. Beschränkungen für die Finanzierung des Baus neuer Kohlekraftwerke außerhalb der USA will Trump abschaffen. Außerdem will er den Verkauf von Erdgas fördern und ein neues Programm zur Offshore-Förderung von Öl und Gas auflegen. Das solle auch die Förderung in Regionen erlauben, die unter seinem Vorgänger Barack Obama für Bohrungen gesperrt worden waren, sagte Trump.

Deutsche Bank verweigert erneut Auskunft

Für Diskussionen sorgen in den USA weiterhin Trumps Geschäftskontakte. Die Deutsche Bank verweigerte zum wiederholten Mal die Herausgabe von Informationen über ihre Beziehungen zu US-Präsident Donald Trump an die Demokraten im Kongress. "Wir wollen kooperieren, aber wir müssen die Gesetze achten", schrieben die Anwälte des Geldhauses.

Fünf demokratische Abgeordnete im Finanzausschuss des US-Repräsentantenhaus hatten Ende Mai erstmals Auskünfte zu Trump gefordert. Sie erhoffen sich von den Unterlagen der Bank Aufklärung über angebliche Verbindungen Trumps zu Russland. Die fünf Parlamentarier hatten nach einer ersten Ablehnung kritisiert, die Bank könne sich nicht einfach auf Gesetze berufen, wonach Informationen zu Kundenbeziehungen der Vertraulichkeit unterlägen.

"Die Bank hat nicht einmal die einfachsten Fragen beantwortet", kritisierte Maxine Waters, die ranghöchste Demokratin im Finanzausschuss. Versuche von Trump und der Deutschen Bank, eine Überprüfung der Geschäftsbeziehungen zu verhindern, bestärkten die Demokraten nur in ihren Bemühungen.