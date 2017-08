Protest gegen Trump Chef der wichtigsten US-Gewerkschaft verlässt Industrierat

"Wir können nicht dem Beirat eines Präsidenten angehören, der Intoleranz und heimischen Terrorismus toleriert": Mit dieser Begründung hat sich nun auch der Chef des größten Gewerkschaftsdachverbands in den USA aus einem der Beratergremien des Präsidenten zurückgezogen. Richard Trumka von dem Verband AFL-CIO warf Donald Trump am Dienstag vor, mit seinen jüngsten Bemerkungen seine "aufgezwungene" Erklärung zu den Vorfällen vom Vortag zu widerrufen.

Nach dem Aufmarsch rechtsextremer Gruppierungen in Charlottesville und dem Tod einer 32-jährigen Gegendemonstrantin hatte Trump am Wochenende eine klare Schuldzuweisung an Rechtsextreme zunächst vermieden und von Gewalt auf "vielen Seiten" gesprochen. Erst zwei Tage später distanzierte er sich am Montag auf massiven Druck hin eindeutig von der rechtsextremen Gewalt. Einen Tag später kehrte er aber auf einer Pressekonferenz in New York zu seiner ursprünglichen Aussage zurück, wonach es "Schuld auf beiden Seiten" gegeben habe.

"Es gibt Schuld auf beiden Seiten" "Ich habe nicht lange gewartet. Im Gegensatz zu den meisten Politikern wollte ich sichergehen, dass es korrekt ist, was ich sage." Auf die Frage, warum er so lange gewartet habe, die rechte Gewalt in Charlottesville zu verurteilen "Es dauert eine Weile, die Fakten zu bekommen. Man kennt die Fakten immer noch nicht." "Wenn die Presse nicht fake wäre, und wenn sie ehrlich wäre, dann hätte die Presse gesagt, dass es sehr nett war, was ich gesagt habe." Über sein erstes Statement zu Charlottesville am Samstag, das für viel Kritik gesorgt hatte "Ich denke, der Fahrer des Wagens ist eine Schande für sich selbst, für seine Familie und sein Land. Und das ist - das können Sie Terrorismus nennen. Sie können es Mord nennen. Sie können es nennen, wie Sie wollen." Über den Mann, der sein Auto in Charlottesville in eine Menschengruppe gefahren hat "Ich mag Mr Bannon. Er ist mein Freund. [...] Er ist kein Rassist, das kann ich Ihnen versichern. Er ist ein guter Mensch." Über seinen umstrittenen Chefstrategen Steve Bannon "Wir werden sehen, was mit Mr Bannon passiert. Aber er ist ein guter Mensch, und ich finde, die Presse behandelt ihn, ehrlich gesagt, sehr unfair." Über seinen umstrittenen Chefstrategen Steve Bannon "Aber wenn Sie sagen 'Alt Right', definieren Sie 'Alt Right' für mich. Definieren Sie es. Los." Ein Reporter hatte angemerkt, dass Senator John McCain die "Alt Right"-Bewegung für die Gewalt in Charlottesville verantwortlich gemacht hatte "Es gab eine Gruppe auf der einen Seite, die schlecht war. Und es gab eine Gruppe auf der anderen Seite, die auch sehr gewalttätig war." Über die Demonstration in Charlottesville "Ja, ich denke, es gibt Schuld auf beiden Seiten. [...] Ich habe daran keinen Zweifel, und Sie haben daran auch keinen Zweifel." Auf die Frage, ob es Gewalt auf Seiten der Rechten und der Linken gab "Es gab auch sehr anständige Leute, auf beiden Seiten." Auf die Bemerkung, Rechtradikale hätten mit der Demonstration begonnen "Ich besitze ein Haus in Charlottesville. Weiß jemand, dass ich ein Haus in Charlottesville besitze? [...] Es ist in Charlottesville. [...] Es ist das Weingut." Auf die Frage, ob er Charlottesville besuchen wird

Aus Protest über Trumps Verhalten hatten bereits die Chefs des Pharmariesens Merck, des Chipherstellers Intel sowie des Sportartikelherstellers Under Armour den Industriebeirat des Präsidenten verlassen. Ihnen folgte am Dienstag der Präsident des Industrieverbands "Alliance for American Manufacturing", Scott Paul.

Der Industrierat soll Trump in wirtschaftspolitischen Fragen beraten. Trumka sagte nun zu seinem Rückzug, er sei dem Rat beigetreten, weil er gehofft habe, dort den Arbeitern eine Stimme geben zu können. Die Hoffnung auf einen positive Wirtschaftspolitik habe sich aber zerschlagen. Die Regierung habe mit ihren Handlungen die Arbeiter im Land wiederholt im Stich gelassen.

I cannot sit on a council for a President that tolerates bigotry and domestic terrorism; I resign, effective immediately. pic.twitter.com/ip6F2nsoog — Richard L. Trumka (@RichardTrumka) 15. August 2017

Während der Pressekonferenz in New York wurde Trump auf die Rücktrittswelle angesprochen. Warum so viele CEOs den Industrierat verlassen würden, fragte ein Reporter. "Weil sie ihren Job nicht ernst nehmen", antwortete Trump. Einige der Mitglieder hätten den Rat verlassen, "weil sie sich dafür schämen, ihre Produkte im Ausland herzustellen".

In den vergangenen Monaten haben sich bereits mehrere Top-Manager aus dem Beraterstab Trumps zurückgezogen. So legten Tesla-Chef Elon Musk und Disney-Chef Robert Iger ihre Ämter nieder, nachdem Trump den Ausstieg aus dem Pariser Klimaabkommen angekündigt hatte. Ex-Uber-Chef Travis Kalanick schied im Protest gegen die Einwanderungspolitik aus.