Weltwirtschaftsforum Trump sagt Reise von US-Delegation nach Davos ab

Die US-Regierung wird wegen des anhaltenden Haushaltsstreits im Land nun gar keine Delegation zur Jahrestagung des Weltwirtschaftsforums nach Davos schicken. Das kündigte die Sprecherin des Weißen Hauses an. Sarah Sanders sagte, aus Rücksicht auf die 800.000 staatlichen Mitarbeiter, die wegen des teilweisen Behördenstillstands derzeit kein Gehalt erhielten, werde auf die Reise nach Davos in der Schweiz verzichtet.

Die Absage soll Sanders zufolge zudem sicherstellen, dass die für die US-Delegation eingeplanten Regierungsmitglieder bei Bedarf Donald Trump in Washington unterstützen könnten.

Trump selbst hatte bereits in der vergangenen Woche seinen Verzicht auf die geplante Reise nach Davos verkündet und den anhaltenden Regierungsstillstand als Grund genannt. Zunächst hatten jedoch unter anderem Außenminister Mike Pompeo, Finanzminister Steven Mnuchin und Wirtschaftsminister Wilbur Ross ihre Reisepläne nicht geändert.

Das Treffen der weltweiten Wirtschafts- und Finanzelite in Davos findet vom 22. bis 25. Januar statt. Knapp eine Woche vor Beginn seiner Jahrestagung veröffentlichte das Weltwirtschaftsforum seinen jährlichen Risikobericht - er zeichnet ein verheerendes Bild vom Zustand der Erde. In der Studie heißt es unter anderem: "Globale Risiken nehmen zu. Gleichzeitig schwächt sich der kollektive Wille, sie zu bekämpfen, deutlich, und die Spaltung nimmt zu."

Der sogenannte Shutdown in den USA dauert nun bereits rund vier Wochen - es ist der längste in der Geschichte des Landes. Im Kern geht es darum, dass Trump vom Kongress die Bewilligung von 5,7 Milliarden Dollar für den Bau einer Mauer an der Grenze zu Mexiko fordert. Die Demokraten, die die Mehrheit im Repräsentantenhaus halten und gegen die Mauerpläne sind, lehnen dies ab.

Trump streicht Pelosi Reise im Militärflieger

Am Donnerstag war der Streit um die Finanzierung des US-Haushalts eskaliert: Nachdem die Vorsitzende des Repräsentantenhauses, die Demokratin Nancy Pelosi, Trump vorgeschlagen hatte, seine Rede zur Lage der Nation wegen des Shutdowns zu verschieben, strich Trump der Oppositionsführerin eine geplante Auslandsreise. Pelosi hätte laut Trump mit einer Militärmaschine nach Brüssel, Ägypten und Afghanistan fliegen sollen.

Die Demokratin stimme sicherlich zu, dass es angebracht sei, diese siebentägige "PR-Veranstaltung" zu verschieben, schrieb Trump in einem Brief an Pelosi. Er denke, es sei ohnehin besser, dass sie derzeit in Washington sei, um mit ihm zu verhandeln und den Shutdown zu beenden. Es stehe ihr aber "selbstverständlich" frei, mit einer Linienmaschine zu fliegen.

Ein Sprecher Pelosis warf Trump daraufhin vor, den Charakter der Reise falsch darzustellen. Die Reise hätte nicht eine Woche, sondern ein Wochenende dauern sollen. Ein Besuch in Ägypten sei nicht geplant gewesen. Und ein Zwischenstopp in Brüssel sei notwendig, um dem Piloten eine Pause zu ermöglichen.