G20-Unterhändler Eissenstat Trumps Mann für die letzten Meter

In seinem bisherigen Leben musste Everett Eissenstat viel zuhören. "Wir wollen wissen, was Ihre Prioritäten sind, was ihre Sorgen sind", versicherte er beispielsweise 2010 Geschäftsleuten in seiner Heimat Oklahoma. Damals war Eissenstat noch Mitarbeiter des US-Handelsbeauftragten und versuchte, das skeptische Publikum für ein transpazifisches Freihandelsabkommen (TPP) zu erwärmen.

Spätestens seit dieser Woche nun muss Eissenstat die Frage nach Prioritäten und Sorgen der USA selbst beantworten - auf deutlich größerer Bühne. Denn beim G20-Gipfel in Hamburg ist der Jurist Chefunterhändler von US-Präsident Donald Trump und damit sein sogenannter Sherpa. Bis Donnerstagabend werden die G20-Sherpas die Abschlusserklärung des Gipfels vorverhandeln. Dann bleiben 24 Stunden, in denen die Staats- und Regierungschefs sich über die noch offenen Fragen einigen können - oder auch nicht.

Auf Eissenstat ruhen große Hoffnungen. Sein Chef liegt mit den meisten anderen G20-Führern in zahlreichen Fragen über Kreuz, vom Freihandel bis zum Klimaschutz. Trumps Positionen sind dabei nicht nur extremer als die seiner Vorgänger, sondern aufgrund seines erratischen Führungsstils oft auch schwer vorherzusehen.

Im besten Fall kann Eissenstat etwas Ordnung in Trumps starke Meinungen bringen und sie so vermitteln, dass in Hamburg ein großer Bruch innerhalb der G20 ausbleibt. Für ausreichend qualifiziert hält man Trumps Sherpa in der Bundesregierung jedenfalls. Viel mehr konnten Merkels Beamte vor dem Gipfel kaum noch in Erfahrung bringen - denn Eissenstat ist seit nicht mal einem Monat im Amt.

Zur Abwechslung jemand mit Berufserfahrung



Mit Handelspolitik aber kennt Eissenstat sich zweifellos aus. Als Mitarbeiter des US-Handelsbeauftragten war er zuständig für den amerikanischen Kontinent und zahlreiche Streitfälle. Später arbeitete Eissenstat dann als Chefhandelsberater des Finanzausschusses im US-Senat. "Er war von unschätzbarem Wert", lobte der republikanische Komiteechef Orrin Hatch zum Abschied. "Everett stand im Zentrum von einigen der härtesten Debatten." Vorschusslorbeeren gab es auch vom Chef des Nationalen Wirtschaftsrates, Gary Cohn, dem Eissenstat künftig untersteht: "Everett hat mehr als zwei Jahrzehnte mit der Arbeit an den komplexen Handelsfragen verbracht, die unser Land beschäftigten."

Seine praktische Erfahrung unterscheidet Eissenstat von anderen Trump-Beratern wie Peter Navarro. Der Wirtschaftsprofessor und scharfe Kritiker von China und Deutschland wurde von Trump zwar zum Chef eines neu gegründeten Nationalen Handelsrats berufen. Laut deutschen Regierungskreisen wusste Navarro bis vor Kurzem aber nicht einmal, dass die EU-Staaten Handelsabkommen nur gemeinsam abschließen können.

AFP/Getty Images Auslandserfahren: Eissenstat 2006 in Uruguay

Mitarbeiter wie Navarro oder Chefstratege Stephen Bannon gehören zum radikalen Flügel innerhalb der Trump-Administration. Dessen Motto lautet "America First" - egal ob bei Handel, Klima oder Sicherheitspolitik. Eissenstat dagegen ist bislang nicht als Radikaler aufgetreten. Er arbeitete schon unter dem Demokraten Barack Obama für die Regierung und diente dem gemäßigten republikanischen Abgeordneten Jim Kolbe als Rechtsberater. Mit einem Master in Lateinamerikastudien dürfte Eissenstat zudem tiefere Kenntnisse der Nachbarländer haben als sein Chef, der schon das Verzehren einer Taco-Bowl im Trump Tower für Diplomatie hält.

Noch aber ist völlig unklar, wie viel Einfluss Eissenstat im Vergleich zu den Hitzköpfen der Administration auf Trump hat. Sherpas heißen eigentlich so, weil sie die Regierungschefs über Monate oder gar Jahre auf dem Weg zu Gipfeln begleiten. Angela Merkels Sherpa Lars-Hendrik Röller, der Eissenstat noch kurzfristig besucht hat, berät die Kanzlerin bereits seit 2011. Eissenstat dagegen konnte Trump nur noch auf den letzten Metern bis zum Hamburger Gipfel begleiten.

Streit um den Vorgänger

Dabei gab es vor Eissenstat bereits einen Sherpa: Kenneth Juster gehörte sowohl dem Nationalen Sicherheitsrat als auch dem Nationalen Wirtschaftsrat an und war damit in der komplizierten Machtstruktur des Weißen Hauses eigentlich bestens vernetzt. Vor zwei Wochen aber wurde bekannt, dass Juster voraussichtlich als US-Botschafter nach Indien geschickt wird.

Nach Informationen der "Washington Post" hatte es zuvor Streit zwischen Juster und Handelsminister Wilbur Ross über die Ausrichtung der US-Handelspolitik gegeben. Ross gilt als Hardliner, Freihandelsabkommen wie das unter Trump schließlich gekippte TTP lehnt er strikt ab. Seine frühere Rolle als Verhandler für TTP war zuvor bereits dem Trump-Berater Andrew Quinn zum Verhängnis geworden: Er verließ den Wirtschaftsrat, nachdem die früher von Bannon geleitete rechte Internetseite Breitbart News seine Vergangenheit unter der Überschrift "Der Feind im Innern" zum Thema machte.

Auch Everett Eissenstat war unter Obama an den TTP-Verhandlungen beteiligt - schon allein das macht ihn in den Augen des protektionistischen Teils der Trump-Regierung fragwürdig. In Hamburg dürfte Eissenstat deshalb jeden Verdacht vermeiden wollen, die US-Interessen nicht ausreichend zu vertreten.

Dass Trumps neuer Sherpa bei Bedarf auch knallhart sein kann, legen Enthüllungen zu Gesprächen mit Kolumbien nahe. Im vergangenen Jahr hatte das Land angekündigt, eventuell ein günstigeres Generika-Medikament für die Krebsbehandlung zuzulassen. Daraufhin sei es zu einem Gespräch zwischen Eissenstat und einem kolumbianischen Botschaftsvertreter gekommen, berichtet die Enthüllungsplattform The Intercept unter Berufung auf mehrere Schreiben.

Eissenstat warnte den Diplomaten demnach, dass die "Pharmaindustrie in den Vereinigten Staaten und verwandte Interessengruppen sehr deutlich werden und sich in mögliche andere kolumbianische Interessen in den Vereinigten Staaten einmischen könnten". Der Diplomat sorgte sich laut einem Brief, dass dies auch die finanzielle Unterstützung für den Friedensprozess in Kolumbien betreffen könnte.

Pikant an der angeblichen Warnung: Eissenstats damaliger Chef Orrin Hatch hat laut "Intercept" selbst enge Verbindungen zur US-Pharmaindustrie. Deren wichtigster Branchenverband unterstützte seine Wiederwahl mit rund 750.000 Dollar und beschäftigte sogar einen seiner Söhne als Lobbyisten. Weder Hatch noch Eissenstat wollten den Bericht kommentieren.

Zusammengefasst: Everett Eissenstat nimmt als Donald Trumps Chefverhandler am G20-Gipfel in Hamburg teil. Der Jurist gilt als erfahrener Handelsexperte und könnte einen mäßigenden Einfluss auf Trump haben. Doch Eisenstatt kam erst vor einem Monat ins Amt, sein Vorgänger trat vor dem Hintergrund des anhaltenden Machtkampfes im Weißen Haus ab.