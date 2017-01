Nach Aufschwung unter Obama Kann Trump wirklich mehr Jobs schaffen?

Wenn Trump an diesem Freitag sein Amt als US-Präsident antritt, übernimmt er ein Land, das wirtschaftlich recht gut dasteht, auch wenn die Staatsschulden auf Rekordkurs sind. Sein Vorgänger Barack Obama hat es nicht nur geschafft, das Wachstum wieder zu beschleunigen, er beendet seine Präsidentschaft auch mit dem zweitstärksten Rückgang der Arbeitslosigkeit seit dem Zweiten Weltkrieg.

Als Obama im Januar 2009 sein Amt antrat, lag die Arbeitslosenquote bei 7,8 Prozent, bis Dezember 2016 ist sie auf 4,7 Prozent gefallen. Stärker ging die Quote nur unter Bill Clinton zurück, als sie von 7,3 Prozent auf 3,9 Prozent fiel.

Mit Donald Trump zieht wieder ein Republikaner ins Weiße Haus ein, er selbst bezeichnet sich als "größten Arbeitsplatz-Beschaffer, den Gott je erschaffen hat". Sollte dieses Versprechen Wirklichkeit werden, wäre Trump tatsächlich eine Ausnahme. Wie die Grafik zeigt, ist die Arbeitslosigkeit unter jedem republikanischen Präsidenten gestiegen - außer unter Ronald Reagan. Umgekehrt ist sie bisher unter jedem demokratischen Präsidenten gefallen, die Ausnahme hier ist Jimmy Carter.

Anders als Donald Trump behauptet, hat allerdings auch der mächtigste Mann der Welt nur einen begrenzten Einfluss auf die Wirtschaftsentwicklung und damit auf die Zahl der Jobs. So war es die weltweite Finanzkrise, die zum Ende der Amtszeit von George W. Bush die Arbeitslosigkeit hochschnellen ließ. Obama wiederum übernahm das Weiße Haus just in der Zeit, als die Wirtschaft wieder zu wachsen begann und die Unternehmen wieder einstellten.

Dramatisch ist dagegen eine andere Kurve: die der Erwerbsquote. Sie bildet ab, wie hoch der Anteil der sogenannten Erwerbspersonen an der Gesamtbevölkerung (über 16 Jahre) ist. Erwerbspersonen sind jene Menschen mit Job und jene, die einen suchen. Diese Kurve ist unter den acht Jahren der Obama-Präsidentschaft kontinuierlich gefallen und liegt jetzt auf dem niedrigsten Stand seit 38 Jahren.

Diese Entwicklung ist auch für den Rückgang der Arbeitslosenquote verantwortlich, denn je weniger Menschen als potentielle Arbeitnehmer infrage kommen, desto niedriger die registrierte Arbeitslosigkeit.

Einige Gründe für die sinkende Erwerbsquote liegen auf der Hand, auch wenn unklar ist, welcher die stärkste Auswirkung hat.

Die amerikanische Gesellschaft altert, die Babyboomer-Generation geht allmählich in den Ruhestand.

Jüngere US-Bürger bleiben länger an Schulen und Hochschulen oder nehmen aus der Arbeitslosigkeit ein Studium auf oder bilden sich anders weiter.

Viele Arbeitslose haben schlicht aufgehört, nach einem Job zu suchen - weil sie Fabrikjobs hatten, die in den USA nicht mehr existieren, weil sie für die freien Stellen nicht ausreichend qualifiziert sind oder weil sie die Hoffnung verloren haben.

Gerade die Gruppe der Frustrierten dürfte zum Wahlsieg von Donald Trump beigetragen haben. Sie hoffen darauf, dass er sein Versprechen einlöst und wirklich der größte Arbeitsplatz-Beschaffer sein wird.

Trumps Problem: Wenn die Erwerbsquote wieder steigt und nicht gleichzeitig sehr viel mehr Jobs entstehen, dann wird in seiner Amtszeit die Arbeitslosenquote wieder zulegen.