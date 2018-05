Trumps Handelsstreit mit China Der Spieler und die Strategen

"Meine Art des Geschäftemachens ist ganz einfach", schrieb Donald Trump in seinem Bestseller "The Art of the Deal". "Manchmal gebe ich nach, aber meistens kriege ich, was ich haben will."

Das Buch von 1987 begründete den Mythos Trump. Heute weiß man: Trumps Talent als Geschäftemacher ist zumindest zweifelhaft, seine tollen Business-Weisheiten waren von einem Ghostwriter erfunden. Er hat allerdings ein Talent zur Selbstvermarktung, mit dem er es bis ins Weiße Haus schaffte.

Doch dort stößt Trumps Inszenierung nun an ihre Grenzen. Akutes Beispiel: der Handelsstreit mit China. Die Krise brach im März aus, als Trump Strafzölle auf chinesische Importe androhte, gefolgt von Gegendrohungen Pekings. Zwei hochrangige Gesprächskreise sollten verhindern, dass der Konflikt zu einem tatsächlichen Handelskrieg eskaliert.

Das letzte Treffen in Washington warf allerdings mehr Fragen auf, als es beantwortete. Es endete am Wochenende mit einem nichtssagenden Statement, gefolgt von widersprüchlichen Auftritten seiner Wirtschaftsberater. Trotzdem lobte sich der Präsident am Montag in Tweets für einen Durchbruch, den es so nicht gab.

Dilettantismus und interner Zank

Vielleicht ist das Verhandlungsstrategie. Wahrscheinlich jedoch haben Trump und sein Team die Chinesen unterschätzt. Die wiederum nutzten Dilettantismus, internen Zank und generelle Richtungslosigkeit bei den Amerikanern aus, um die jüngsten Verhandlungen zu blockieren. Trumps Leute versuchten nach Informationen mehrerer US-Medien zwar noch, die chinesische Delegation in letzter Minute auszutricksen: Chef-Wirtschaftsberater Larry Kudlow vermeldete voreilig, dass Peking bereit sei, US-Produkte im Wert von mindestens 200 Milliarden Dollar aufzukaufen, um so die Handelsungleichheit zu schmälern - eine Zahl, die angesprochen, doch nie beschlossen wurde.

China dementierte, Kudlow ruderte zurück, die Gespräche wurden vertagt. Die gemeinsame Erklärung, um die sie bis in die Nacht rangen, enthielt nur noch vage Absichtsbekundungen.

China will demnach vor allem mehr amerikanische Agrarprodukte und Energie als bisher importieren - was aber sowieso geplant war: "Um die inländische Nachfrage zu decken, muss China Energie, Futtermittel und Fleisch importieren", sagte Brad Setser vom Council on Foreign Relations der "Washington Post". So einen Deal hätte man "jedem US-Präsidenten angeboten".

Auch die Ankündigung Pekings vom Dienstag, die Importzölle auf Autos zu senken, löst den eigentlichen Konflikt nicht. Trump will erreichen, dass China seinen milliardenschweren Handelsüberschuss reduziert.

Dennoch setzen die USA im Gegenzug für die bisherigen Ankündigungen Chinas die angedrohten Strafzölle vorerst aus - was der Volksrepublik mehr nutzt als den USA und von den chinesischen Staatsmedien denn auch als größter Erfolg der Gespräche propagiert wurde: Die USA hätten einseitig eingewilligt, "keinen Handelskrieg zu beginnen". Auch alle anderen Reizthemen resultierten nur noch in schwammigen Floskeln.

Hier Taktik, dort Chaos

China spielt auf lange Sicht, während Trump kurzfristig agiert. Ihm geht es offenbar vielmehr um einen schnellen Sieg, um einen knackigen Slogan für den Kongresswahlkampf im Herbst - und womöglich sogar um persönliche Gegengeschäfte zugunsten seines eigenen Konzerns.

Wie chaotisch-unkoordiniert das US-Vorgehen ist, vor allem ohne informierte Führung aus dem Oval Office, zeigte schon die erste Runde Anfang Mai. Dazu reisten Kudlow, Finanzminister Steven Mnuchin, Handelsminister Wilbur Ross, der Handelsbeauftragte Robert Lighthizer und Trump-Berater Peter Navarro nach Peking. Durch die Delegation verlief eine Kluft, sinnbildlich für die gesamte Regierung: Auf der einen Seite Hardliner wie Navarro, die China kaltstellen wollen; auf der anderen Seite Traditionalisten wie der Ex-Banker Mnuchin. In Peking waren sie sich so uneins, dass sie sich nach US-Medienberichten öffentlich anbrüllten und Navarro vorübergehend ausgeschlossen wurde.

Das kam den Chinesen gelegen. Nach Angaben der "New York Times" hatten sie Mnuchin, der eine sanftere Gangart befürwortet, seit Monaten schon als ihren "Hauptansprechpartner kultiviert". Es klappte: In Peking habe er unter vier Augen mit dem chinesischen Chefunterhändler Liu He konferiert - was zu dem lautstarken Streit mit Navarro geführt habe.

Die Taktik aus "The Art of the Deal" entpuppt sich so auf bisher folgenschwerste Weise als Flop. Elf Schritte zum Erfolg zeichnete das Buch damals nach, von "Nicht kleckern, sondern klotzen" bis "Viel Spaß!". Den größten Spaß scheinen zurzeit jedoch die anderen zu haben.