Russland-Affäre und die Finanzmärkte "Ein wütender Trump wäre fatal für die Börsen"

An der Wall Street kehrt in diesen Tagen die Angst zurück: Denn die Russland-Affäre um Donald Trump sorgt für große Unsicherheit unter Investoren. Die Kurse an den New Yorker Börsen rutschten deutlich ins Minus, der wichtige Aktienindex Dow Jones fiel am Mittwoch um rund 1,8 Prozent - es war der größte prozentuale Tagesverlust seit September vergangenen Jahres. Auch der Dollar verlor im Vergleich zu anderen Währungen an Wert.

Ein ungewohntes Bild - denn seit Trump im Amt ist, ging es an den Börsen eigentlich nur bergauf. Doch jetzt fürchten Anleger, dass der Börsenaufschwung beendet sein könnte.

Thomas Mayer, Direktor des Flossbach von Stroch Research Institute, warnt im Interview mit SPIEGEL ONLINE vor einer sich ausweitenden Führungskrise, die die US-Wirtschaft beschädigt könnte und für fallende Kurse an den Börsen sorgen könnte. Ein Amtsenthebungsverfahren hingegen könnte sich für die Anleger als positives Szenario entpuppen.

Zur Person imago/Gerhard Leber Thomas Mayer ist Gründungsdirektor des Flossbach von Storch Research Institute in Köln und Honorar-Professor an der Universität Witten-Herdecke. Zuvor war er Chefvolkswirt der Deutsche Bank Gruppe und Leiter von Deutsche Bank Research. Außerdem arbeitete er bei Goldman Sachs, Salomon Brothers, dem Internationalen Währungsfonds und dem Institut für Weltwirtschaft in Kiel.

SPIEGEL ONLINE: Das Politchaos im Weißen Haus hat die Rekordjagd an der Wall Street gestoppt. Warum reagieren die Börsen so empfindlich auf die Krise in Washington?

Mayer: Der wesentliche Kurstreiber der vergangenen Monate war die Erholung der Wirtschaft und gute Unternehmensergebnisse. Einige Anleger hatten auf eine noch stärker anziehende US-Wirtschaft unter dem neuen US-Präsidenten gehofft. Nun zeigt sich, dass diese Anleger zu optimistisch waren und jetzt enttäuscht werden, weil er nicht das liefert, was er versprochen hat.

SPIEGEL ONLINE: Was fürchten die Investoren jetzt?

Mayer: Sie haben die Sorge, dass sich die Führungskrise ausweitet. Der Markt hat verkraftet , dass Trump seine Versprechen - ein Konjunkturprogramm, eine Steuerreform und die Deregulierung der Finanzbranche - nur eingeschränkt umsetzen kann. Aber wenn die Führungskrise die US-Wirtschaft beschädigt, wäre das sehr schlecht für den Markt.

SPIEGEL ONLINE: Welcher Ausgang der Führungskrise wäre am schlimmsten für die Börsen?

Mayer: Bisher sind die Börsen noch nicht stark eingestürzt, weil der wirtschaftliche Aufschwung in den USA auf solidem Fundament steht und die US-Wirtschaft wächst. Doch das könnte sich ändern, sobald sich die Krise länger hinzieht und es ein Hick-Hack zwischen dem Weißen Haus und dem Kongress gibt. Dann wären Trump und seine Regierung handlungsunfähig. Die Unsicherheit unter Investoren und Verbrauchern würde zunehmen, das könnte die US-Wirtschaft schwächen.

SPIEGEL ONLINE: Wie würde sich Trump in so einem Fall verhalten?

Mayer: Es bestünde dann das Risiko, dass Trump immer wütender wird. Er könnte sich als ein vom System verratender Präsident inszenieren, der um jeden Preis seinen Wählern Stärke demonstrieren will. Wir hätten dann einen um sich schlagenden, irrational handelnden Präsidenten, der beispielweiße militärische Konflikte anzettelt und beim Thema Nordkorea den Kopf verliert. Solch ein Präsident wäre für die Börsen fatal.

SPIEGEL ONLINE: Erste Beobachter erwarten ein Amtsenthebungsverfahren gegen Trump. Wie würden darauf die Börsen reagieren?

Mayer: Auch das wäre ein großer Schock für die Märkte - die Kursrückschläge wären aber nur von kurzer Dauer. Denn dann würde US-Vizepräsident Mike Pence nachrücken. Und der hat in der Wirtschaft einen guten Stand und genießt den Rückhalt der Republikaner. Er könnte Trumps wirtschaftsfreundlichen Kurs fortsetzen - solch ein Ausgang der Krise wäre für die Börsen also gar nicht schlecht. Ich halte ihn aber derzeit für sehr unwahrscheinlich.

SPIEGEL ONLINE: Sind die Börsen inzwischen anfälliger für politische Krisen geworden?

Mayer: Die Unsicherheit über politische Entwicklungen ist an den Börsen nicht neu. Das geht schon seit Monaten so. Unvorhergesehene Ereignisse wie der Brexit haben die Börse einstürzen lassen. Das wäre bei einem Wahlsieg Le Pens in Frankreich wahrscheinlich noch schlimmer gekommen. Die vergangenen Monate haben aber auch gezeigt, dass die Kurse sich nach politischen Überraschungen relativ schnell wieder erholen. Denn der globalen Weltwirtschaft geht es einfach gut.

SPIEGEL ONLINE: Viele Anlagestrategen raten jetzt europäische Aktien zu kaufen, denn die seien günstiger als US-Titel und dürften sich besser entwickeln. Ist der europäische Markt tatsächlich attraktiver?

Mayer: Diese Sichtweise greift zu kurz. Die Krise in Washington hat in dieser Woche auch die europäischen Börsen stark ins Minus gezogen. Denn Europas Firmen sind sehr vom Export abhängig und sind stark mit der US-Wirtschaft verflochten. Ein Rezession in den USA würden wir in Europa genauso spüren. Im Übrigen sind qualitativ hochwertige Unternehmen in Europa so teuer wie in den USA.

SPIEGEL ONLINE: Wie sollten Anleger mit der Situation umgehen?

Mayer: Gerade jetzt gilt der viel zitierte Spruch: Politische Börsen haben kurze Beine. Anleger sollten auf politische Krisen am besten gar nicht reagieren, weil sie sonst in Panik verfallen und Fehler begehen. Langfristig orientierte Anleger sollten vielmehr darauf achten, wie sich die globale Weltwirtschaft entwickelt. Und bei diesem Blick zeigt sich: Es gibt derzeit keine Anzeichen für eine weltweite Rezension - deshalb sollten Anleger jetzt nicht panisch Aktien verkaufen. Aber sie sollten sich darauf einstellen, dass es immer mal wieder deutliche Rücksetzer geben kann.