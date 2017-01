Streitgespräch mit Anlageprofis "Die Aktie Trump ist überkauft"

An den Börsen ist Trump bisher bejubelt worden. Die Aussicht auf schnelleres Wachstum durch ein von Trump angekündigtes Konjunkturprogramm hat die US-Börsen seit den Wahlen beflügelt. Der US-amerikanische Leitindex Dow Jones steht etwa erstmals in seiner Geschichte kurz davor, die Marke von 20.000 Punkten zu durchbrechen. Doch Anlagestrategen sind sich uneinig darüber, wie nachhaltig der derzeitige Aufwärtstrend ist und welche Folgen der Regierungswechsel für die globalen Aktienmärkte hat.

Optimist oder Pessimist? Wie unterschiedlich die Erwartungen unter Börsenprofis sind, zeigt das Streitgespräch mit Vermögensverwalter Bert Flossbach und Goldman-Sachs-Stratege David Kostin .

Zu den Personen [M]Goldman Sachs/Marcus Becker/ Flossbach von Storch David Kostin (l) ist Chefstratege für den amerikanischen Aktienmarkt bei Goldman Sachs. Er arbeitet seit 22 Jahren für die amerikanische Investmentbank, die mit mehreren ehemaligen Managern im Kabinett und Beraterkreis Donald Trumps vertreten sein wird.



Bert Flossbach, 55, der in den Neunzigerjahren selbst für Goldman Sachs arbeitete, betreibt seit 1998 die bankenunabhängige Vermögensverwaltung Flossbach von Storch. Sie verwaltet etwa 30 Milliarden Euro.

SPIEGEL ONLINE: Herr Kostin, Herr Flossbach, Donald Trump tritt in diesen Tagen sein Amt als Präsident der Vereinigten Staaten an. Wenn Trump die Aktie eines amerikanischen Unternehmens wäre: Würden Sie die kaufen?

Kostin: Ja, auch wenn die Börsen seit der Wahl schon stark gestiegen sind. Der Enthusiasmus über mögliche Steuersenkungen, eine laxere Regulierung und die Rückführung von im Ausland liegenden Gewinnen nach Amerika dürfte US-Aktien weiter Auftrieb geben.

Flossbach: Die Aktie Trump ist überkauft. Ich würde Anteile von Unternehmen, die besonders stark von dem jüngsten Aufschwung profitiert haben, erst einmal meiden. Außerdem unterschätzen Anleger die dunkle Seite der Trumponomics, den Protektionismus. Beispielsweise würden Einfuhrzölle die Kaufkraft der Amerikaner massiv schwächen.

Kostin: Ich sehe das größte Hindernis für eine noch kräftigere Hausse eher in einem weiteren Anstieg der Zinsen und der Inflation. Gebremst würde die Euphorie auch, wenn Trump nicht alle Steuer- und Ausgabenpläne umsetzen könnte, weil sie ein zu großes Loch in den Haushalt reißen würden.

Flossbach: Die Steuerpläne würden das Defizit um 300 bis 400 Milliarden Dollar vergrößern und die Schuldenquote weiter hochtreiben.

SPIEGEL ONLINE: Braucht es diesen fiskalischen Impuls überhaupt? Oder ist die Stimmung so positiv, dass die Unternehmen ohnehin ihre Investitionen erhöhen?

Kostin: Richtig. Die "animal spirits" sind geweckt, das Vertrauen der Firmen und Verbraucher steigt. Die Wirtschaft wächst um vier Prozent, abzüglich der Inflation immerhin um zwei Prozent. Die Steuerreform könnte das Momentum in der Wirtschaft noch verstärken.

Flossbach: Trumps Steuersenkungen werden nur ein konjunkturelles Strohfeuer entfachen. Wenn in der Folge die Zinsen und der Dollar zu stark steigen, dann rutscht Amerika wahrscheinlich schon bald in eine Rezession. Wenn Trump klug ist, wird er versuchen, diesen Durchhänger schnell hinter sich zu bringen, um vor der nächsten Wahl wieder einen Aufschwung präsentieren zu können. Die Rezession könnte er der Notenbank Fed in die Schuhe schieben und behaupten, sie habe die Zinsen zu schnell erhöht.

Kostin: Eine solche harte Landung sehe ich nicht. Die US-Wirtschaft wird auf Jahre hinaus wachsen.

Flossbach: Anlagestrategen wie Sie sagen nie eine Rezession voraus.

Kostin: Was sollte eine Rezession auslösen? Das könnten vielleicht höhere Zinsen sein, aber die Fed wird moderat vorgehen. Außerdem haben Unternehmen und Verbraucher ihre Verschuldung in den vergangenen Jahren gesenkt und sich so gegen einen Zinsanstieg gewappnet.

SPIEGEL ONLINE: Wird Donald Trump der Fed ihre Grenzen aufzeigen oder umgekehrt?

Flossbach: In den vergangenen Jahren haben sich die Fed-Entscheider als Hardliner gegeben und dann wie Softies gehandelt. Seit Trumps Wahl haben sich die Wachstumsaussichten noch einmal verbessert und die Fed müsste die Zinsen deutlich anheben. Doch Trump ist ein Schuldenmacher und braucht niedrige Zinsen. Es wird einen heftigen Konflikt zwischen dem Präsidenten und Fed-Chefin Janet Yellen geben. Wenn die Rendite zehnjähriger Staatsanleihen auf mehr als drei bis 3,5 Prozent steigt, dann dürfte die Hausfinanzierung mehr als 5,5 Prozent kosten, und das wäre für viele zu teuer. Es gäbe einen Dämpfer für die US-Wirtschaft. Deshalb glaube ich, anders als Sie, nicht an einen jahrelangen Anstieg der Leitzinsen und dauerhafte Kursverluste bei Staatsanleihen.

Kostin: Aber Staatsanleihen sind bis auf Weiteres völlig unattraktiv. Für andere Anlageklassen gilt das ebenfalls, weil die lange Phase der von den Notenbanken verfolgten Niedrigzinspolitik zu extrem hohen Bewertungen geführt hat.

SPIEGEL ONLINE: Die Notenbanken haben Spekulationsblasen aufgepumpt?

Kostin: So weit würde ich nicht gehen. Aber wenn es Übertreibungen gibt, dann am Anleihemarkt. Die Kurse von Anleihen sind in den USA fast 30 Jahre lang gestiegen. Jetzt werden Anleger damit Geld verlieren.

SPIEGEL ONLINE: Viele Jahre lang gab es praktisch keinen Preisauftrieb. Ist die Inflation nun dauerhaft zurück?

Kostin: Die Deutschen suchen sie jedenfalls unter jedem Stein.

Flossbach: Die Inflation steigt, das ist eine Tatsache. Ich stimme daher zu, dass Aktien attraktiver als Anleihen sind. Das gilt für Europa noch mehr als für Amerika. Aus zwei Gründen: Erstens wegen der laufenden Einnahmen - Aktien werfen ordentliche Dividenden ab und Anleihen praktisch keine Zinsen. Zweitens bieten Anleihen keinen Schutz gegen Inflation. Mittlerweile ist die Inflation deutlich höher als die Zinsen, die Leute werden enteignet. Der Effekt ist umso verheerender, weil die Menschen in Deutschland seit Jahrzehnten ein katastrophales Anlageverhalten an den Tag legen: Sie denken antikapitalistisch und halten die Börse für Teufelszeug.

SPIEGEL ONLINE: Die Deutschen neigten in der Vergangenheit aber auch dazu, ausgerechnet dann an der Börse einzusteigen, wenn diese kurz vor dem nächsten Absturz stand. Ist jetzt der richtige Moment?

Flossbach: Es ist immer der richtige Zeitpunkt, in Aktien investiert zu haben. Die Frage ist höchstens, ob man seine Investitionen dort aufstocken sollte.

SPIEGEL ONLINE: Welcher Markt ist nach der Trump-Wahl und der Rallye an den US-Börsen attraktiver: der amerikanische oder der europäische?

Kostin: Wer im Dollarraum lebt, sollte keine europäischen Aktien kaufen, weil die Fed in diesem Jahr dreimal die Zinsen erhöhen wird, was zu einem stärkeren Dollar führt. Der Euro wird unter einen Dollar fallen. Wer in Europa investiert, verliert also schon durch den Währungseffekt Geld. Außerdem wachsen amerikanische Unternehmen stärker und sind profitabler. Und schließlich haben die USA einen viel größeren Technologiesektor zu bieten, die Wachstumsbranche schlechthin. Für Anleger aus dem Euroraum sind US-Aktien noch attraktiver, weil neben einem Kursanstieg Währungsgewinne locken.

Flossbach: Goldman Sachs hat schon im März 2015 vorausgesagt, der Euro werde auf 85 US-Cent fallen. Darauf warten wir heute noch - so viel zum Thema Währungsprognosen. Wer wirklich glaubt, der Dollar werde steigen, der sollte direkt Dollars kaufen und nicht auf dem Umweg über amerikanische Aktien. Wenn man als Europäer Aktien von exportabhängigen US-Firmen kauft, etwa Coca-Cola, dann kann der starke Dollar Verluste bescheren. Die beste Trump-Wette ist übrigens Goldman Sachs.

SPIEGEL ONLINE: Sie meinen, weil Goldman-Vizechef Gary Cohn als Wirtschaftsberater in die Regierung gewechselt ist?

Flossbach: Sagen wir es so: Goldman Sachs steht immer auf der richtigen Seite.

Kostin: Der Grund für den Kursanstieg ist doch ein anderer: Finanzaktien profitieren am stärksten von höheren Leitzinsen und langfristigen Renditen sowie von einem Anstieg der Inflation. Hinzu kommt, dass Trump voraussichtlich die Regulierung des Finanzsektors lockern wird.

SPIEGEL ONLINE: Kann sich Europa von dem Zins- und Inflationsanstieg in Amerika abkoppeln?

Flossbach: Im November 2019 wird Mario Draghi als EZB-Präsident abgelöst. Bis dahin wird er die Zinsen sehr niedrig halten, sonst ist die Gefahr groß, dass die Eurozone auseinanderbricht. Länder wie Italien können höhere Zinsen nicht verkraften. Aber auf Europas Banken kommen wegen der Niedrigzinsen riesige Probleme zu, die sie an die Sparer weitergeben werden: Kunden müssen Strafzinsen zahlen, wenn sie ihr Erspartes der Bank überlassen.

Kostin: All das bedeutet, dass es für Anleger in der Eurozone attraktiver ist, in europäische Aktien zu investieren als in Euroanleihen. Ich bleibe aber dabei, dass US-Aktien noch attraktiver sind.

Flossbach: Ich habe eine Lösung. Anleger sollten in Amerika Aktien von stark wachsenden Technologiefirmen kaufen. In Europa empfehle ich Anteile von Firmen, die weniger wachsen, aber stabile Dividenden versprechen.

SPIEGEL ONLINE: Unsicherheit gilt als das Phänomen der Stunde: Terroranschläge, Wahlen mit unabsehbaren ökonomischen Folgen und ein neuer US-Präsident, der erratisch wirkt und per Twitter regiert - wie sollen Anleger damit umgehen?

Kostin: Wenn Donald Trump etwas sagt oder einen Tweet schickt, heißt das nicht, dass es auch so kommt. Diese Unsicherheit hat sicher die Risiken vieler Anlagen erhöht. In dem Umfeld gewinnen Anleger, die es verstehen, geschickt einzelne Unternehmen auszuwählen und nicht breit auf einen Aktienindex setzen. Das Entscheidende aber ist: Die Wirtschaft wächst, Zinsen, Inflation und Dollar steigen und davon werden Finanzaktien und wachstumsstarke Branchen profitieren.

Flossbach: In fragilen Zeiten muss man sein Portfolio so ausrichten, dass es nicht in bestimmten Szenarien zusammenbricht. Man sollte zum Beispiel nicht alles in Bargeld oder Anleihen halten, weil einen dann das Zins- und Inflationsrisiko voll trifft. Auch Gold gehört ins Depot, Aktien sowieso.

SPIEGEL ONLINE: Wo werden Dax und Dow am Ende von Trumps Amtszeit in vier Jahren stehen?

Kostin: Der US-Aktienmarkt wird in den kommenden vier Jahren um jeweils fünf Prozent steigen, wenn man die Dividenden mitberücksichtigt.

Flossbach: Da sind wir uns einig. Ich sehe den Dax nach vier Jahren ebenfalls mindestens 20 Prozent höher.