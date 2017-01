Politik und Milliardengeschäft Trumps Tricksereien

Wirtschaftsanwälte rackern im Verborgenen. Sie bleiben lieber anonym, während sie die Finanzen ihrer oft prominenten Klienten ordnen. So auch Sheri Dillon von der Kanzlei Morgan, Lewis & Bockius in Washington: Seit 2005 managt sie Donald Trumps Steuern - ein haariges, doch lukratives und lange unpolitisches Geschäft.

Das änderte sich am Mittwoch. Da musste Dillon im Trump Tower vor Dutzende TV-Kameras treten, um zu erklären, wie ihr Top-Mandant - Chef eines weltweit operierenden, milliardenschweren Unternehmens - "auch nur den Anschein eines Interessenkonflikts vermeidet", wenn er kommende Woche zum 45. US-Präsidenten vereidigt wird.

Es war eine undankbare Aufgabe. Trump herrscht über ein undurchsichtiges Konglomerat aus Firmen, Investments, Deals und anderen Tentakeln. Um als Präsident nicht Gefahr zu laufen, korrupt oder erpressbar zu werden, müsste er sich eigentlich von all dem trennen - und zwar komplett, zweifelsfrei und sauber.

Doch das will er nicht. Stattdessen präsentierte er jetzt eine neue "Struktur" für sein "Imperium" (Dillon), die nur so aussieht, als bewirke sie diese Trennung. In Wahrheit garantiert sie nach Ansicht namhafter Experten, dass der superreiche Trump-Clan auch weiter profitiert - und, so die Befürchtung, fortan erst recht.

Dillon kaschierte das mit Rhetorik und Requisiten: Neben ihr lag demonstrativ ein Stapel Ordner ("nur ein paar der Akten, die das regeln"). Dass ihr abgelesenes Statement am Ende niemanden überzeugte, ahnte auch Trump selbst: "Ich bin mir nicht sicher", nörgelte er anschließend, "ob das ausreichend erklärt wurde."

DPA Aktenordner, Donald Trump, Sheri Dillon

Zu seinem Glück vergaßen die meisten Reporter das alles schnell. Die jüngste Russland-Aufregung und seine eigenen, cleveren Ablenkungsmanöver - etwa seine Konfrontation mit CNN - rückten die viel wichtigere, weiter ungelöste Frage der Interessenkonflikte sofort wieder ins Abseits. Es war ein klassisches Trump-Manöver: Gib den Medien täglich Futter - und sie übersehen die wahre Story.

Trumps Konzerngeflecht, die Trump Organization, soll in eine Treuhand-Holding übergehen, unter Führung seiner Söhne Eric und Don sowie seines langjährigen Finanzvorstands Allen Weisselberg. Trump selbst werde sich aus dem Management zurückziehen. Das sei "völlig unzureichend", bemängelte Walter Shaub, der Direktor der staatlichen Ethikbehörde: "Eine Treuhand ändert nichts." Vor allem, wenn diese Treuhand in der Familie bleibe und Trump ja auch weiterhin "weiß, was ihm gehört". Seit 1978 habe jeder US-Präsident sein Vermögen an einen sogenannten Blind Trust abgetreten, der unabhängig verwaltet worden sei.

Ein Ethikberater, benannt von Trumps Söhnen, soll "neue Deals, Aktionen und Transaktionen" absegnen. Alle anhängigen Deals sollen storniert werden ("ein Millionenverlust", laut Dillon).

Neue Auslandsgeschäfte sollen während Trumps Präsidentschaft nicht getätigt werden, Inlandsgeschäfte nur "nach rigoroser Überprüfung" - zuvor hatte Trump noch versprochen, es werde gar "keine neuen Deals" geben. Aber auch das, erklärte Shaub, löse "das Problem existierender Deals und Geschäfte nicht". Außerdem wäre der Ethikberater nicht unabhängig.

Anders als frühere Präsidenten weigert sich Trump weiter, seine Steuererklärungen zu veröffentlichen und damit sein wahres Vermögen und dessen Quellen. So bleibt zum Beispiel unklar, ob er, wie er behauptet, tatsächlich keine Geschäftsverbindungen zu Russland hat. Das interessiere keinen mehr, schnaubte Trump am Mittwoch. 60 Prozent der Amerikaner fordern einer jüngsten Umfrage zufolge jedoch, dass er seine Finanzen endlich offenlege.

Im Video: Wir hätten da noch ein paar Fragen, Mr Trump

Video AP

Trump betont, dass er all das freiwillig auf sich nehme: Als Präsident habe er von Amts wegen keine Interessenkonflikte. Damit hat er allerdings nur halb recht: Die Ethikregeln für US-Regierungsangestellte gelten zwar für den Präsidenten nicht. Aber die US-Verfassung verbietet ihm, Geschenke oder andere Zuwendungen aus dem Ausland anzunehmen - was sich bei seinem globalen Firmenreich wohl nur durch "komplette Veräußerung" (Shaub) verhindern ließe.

Doch die fragliche Verfassungsklausel wurde noch nie auf den Prüfstand gestellt. "Was Trump tut", gibt der Juristenblog Above the Law zu bedenken, "mag die Definition von korrupt sein, aber das heißt nicht, dass es verfassungswidrig ist."

Mit solchen Gratwanderungen hat Dillon Erfahrung: Die Moskau-Dependance von Morgan, Lewis & Bockius berät Geschäftsleute im Umgang mit Sanktionen. 2016 wurde sie vom Juraverlag Chambers zur "Russland-Kanzlei des Jahres" gekrönt.