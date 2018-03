Drohender Handelskrieg Jede Stunde zählt

Wenig Zeit? Am Textende gibt's eine Zusammenfassung.

Es war ein Hauch von Zweckoptimismus, den Michael Roth am Dienstag in Brüssel verbreitete. "Wir sind skeptisch", sagte der Europa-Staatsminister, "hoffen aber bis zum Schluss, dass es noch eine gute Lösung gibt." Allerdings, das räumte der SPD-Mann vor seinem Treffen mit seinen EU-Amtskollegen unumwunden ein, sei man "weit von einer vernünftigen Lösung entfernt".

Sollte nicht noch ein kleines Wunder geschehen, werden die USA ab Freitag Zölle von 25 Prozent auf Stahl- und zehn Prozent auf Aluminiumeinfuhren erheben. Die EU gibt sich nach außen hin knallhart: Sie droht für diesen Fall mit Strafzöllen auf US-Importe wie Erdnussbutter, Orangensaft, Bourbon-Whiskey oder Harley-Davidson-Motorräder.

Die EU-Handelsexperten hätten schon vor einem Jahr - als aus den USA erste Drohungen kamen - damit begonnen, mögliche Gegenmaßnahmen vorzubereiten, sagte ein Kommissionsmitarbeiter. "Sie folgen den Handelsflüssen und können Vergeltungsmaßnahmen ergreifen, die sichtbar sind." Man könne sich Dinge aussuchen, die sowohl symbolisch als auch ökonomisch wichtig für die USA sind.

EU-Drahtseilakt: Trump abschrecken, ohne ihn anzustacheln

Doch das ist ein riskanter Drahtseilakt - denn eigentlich soll die Drohung Trump noch dazu bringen, die EU von den Zöllen auszunehmen. Man habe die Ziele für die Vergeltungszölle "so gewählt, dass erst gar keine Zölle erhoben werden - weder die amerikanischen noch unsere", sagt EU-Justizkommissarin Vera Jourová, deren Ressort an der Erstellung der EU-Liste beteiligt war, dem SPIEGEL. Man wolle eine Spirale von Maßnahmen und Gegenmaßnahmen vermeiden.

Doch die Vergeltungsdrohung könnte auch zum Rohrkrepierer werden und den US-Präsidenten - der sich rühmt, jeden Angriff mit einem noch härteren Gegenschlag zu beantworten - zusätzlich anstacheln. Erste Anzeichen dafür gibt es bereits: Kaum war die EU-Liste publik, drohte Trump, auch Autos von BMW und Mercedes mit neuen Zöllen zu belegen.

Derzeit läuft eine hektische EU-Initiative, den Handelskrieg noch zu verhindern:

Am Dienstag trifft Jourová in Washington US-Handelsminister Wilbur Ross und Justizminister Jeff Sessions,

EU-Handelskommissarin Cecilia Malmström hat wenige Stunden später ebenfalls einen Termin mit Ross.

Am Montag hatte bereits Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) bei Ross vorgesprochen;

am Dienstag will Altmaier den US-Handelsbeauftragten Robert Lighthizer treffen.

Altmaier vorsichtig optimistisch

DPA Peter Altmaier in Washington

Immerhin: Nach dem Gespräch mit Ross sah Altmaier "eine Chance", neue Zölle gegen die EU noch zu verhindern. Er sei nun "einige Prozent optimistischer" als zuvor, dass eine Eskalation noch rechtzeitig vermieden werden könnte. "Wir sind mitten in einem Prozess", und dieser Prozess habe gut begonnen.

Das aber dürfte eher eine diplomatische Formulierung sein, denn gut war am Beginn des Prozesses wenig. Das begann schon damit, dass die US-Regierung die Stahl- und Aluminiumzölle mit der nationalen Sicherheit begründet. Experten halten das, insbesondere wenn es um Importe von Alliierten geht, für juristisch gewagt. Auch Jourová zeigte wenig Verständnis: "Wo ist das Problem bei der Sicherheit?"

Ähnlich äußerte sich der französische Finanzminister Bruno Le Maire am Rande des G20-Finanzministertreffens in Buenos Aires. Mit den neuen Zöllen auf Stahl und Aluminium würden die USA "ihre eigenen Verbündeten treffen", sagte Le Maire seinem US-Kollegen Steve Mnuchin. Anschließend stellte Washington der EU Bedingungen für die Ausnahme von den neuen Schutzzöllen - darunter, dass die EU ihre Stahlexporte in die USA auf dem Niveau von 2017 einfriert.

"Wir können uns als EU nicht alles gefallen lassen"

Für Irritation sorgt in Brüssel auch Trumps ständig wiederholte Behauptung, die EU erhebe hohe Zölle auf US-Importe, während sie zugleich freien Zugang zum US-Markt genösse. Zwar verlangen die USA auf manche Produkte tatsächlich deutlich weniger Zölle als die EU. Auf Autos werden dort nur 2,5 Prozent, in der EU dagegen zehn Prozent fällig. In anderen Bereichen aber sei es umgekehrt, betont die EU-Kommission. Im Schnitt erhebe die EU auf US-Importe drei Prozent Abgaben, in den USA seien es 2,4 Prozent.

Angesichts dieser Zahlen, so hoffen die Europäer, sollte eine Einigung nicht unmöglich sein. Er habe Mnuchin klargemacht, dass man "auf eine vollständige Befreiung der EU als Ganzes von diesen neuen amerikanischen Zöllen" warte, sagte Frankreichs Finanzminister Le Maire. Dieses Ziel sei "schwierig, aber nicht außer Reichweite".

Zusammengefasst: Die EU versucht mit einer Charmeoffensive, US-Schutzzölle auf europäische Stahl- und Aluminiumexporte in letzter Minute zu verhindern. Die Europäer müssen dabei eine schmale Linie treffen: Ihre Drohung mit Vergeltungsmaßnahmen soll US-Präsident Trump abschrecken, ohne ihn zu verärgern. Sollte das nicht bis Freitag gelingen, droht ein Handelskrieg.