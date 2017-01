US-Ethikbehörde Trump soll Firmen verkaufen

Donald Trump hat versprochen, als US-Präsident die Kontrolle über sein Firmenimperium an seine ältesten Söhne abzugeben und sich herauszuhalten. Damit bleibe Trump hinter den Maßstäben zurück, an die sich "jeder Präsident in den vergangenen vier Jahrzehnten" gehalten habe, kritisierte der Chef des sogenannten Office of Government Ethics, Walter Shaub. Er forderte Trump auf, sein Geschäftsvermögen an einen unabhängigen Treuhänder abzugeben.

Trump hatte die Übergabe der Unternehmensführung an seine Söhne am Mittwoch bekanntgegeben. Er habe bereits die nötigen Papiere unterzeichnet, um seinen Söhnen Eric und Donald Jr die "komplette" Kontrolle über seine geschäftlichen Aktivitäten zu übergeben, sagte Trump auf seiner ersten Pressekonferenz seit dem Wahlsieg im November. Er selber werde sich heraushalten, die Geschäfte aber noch einmal mit seinen Söhnen "besprechen". (Lesen Sie hier alles über das Firmenimperium der Trumps.)

Ethikbehörden-Chef Shaub wies in einer seltenen öffentlichen Äußerung jedoch darauf hin, dass seit der Verabschiedung eines Ethikgesetzes nach dem Watergate-Skandal 1978 jeder US-Präsident sein Vermögen in einen sogenannten Blind Trust abgegeben habe, der von einem unabhängigen Treuhänder verwaltet wird. Auch Trumps designierter Außenminister Rex Tillerson, der bislang den Ölkonzern ExxonMobil führte, habe sich an diese Regel gehalten.

Die Konflikte zwischen Trumps geschäftlichen Interessen und dem Präsidentenamt könne der Immobilienmilliardär nur mit einer "Veräußerung" lösen, sagte Shaub in einer Rede beim Washingtoner Brookings-Institut. Auch die demokratische Senatorin Elizabeth Warren forderte Trump auf, seine "geschäftlichen Interessen loszuwerden". Trump müsse sein Geschäftsvermögen von einem Treuhänder verwalten lassen, sagte Warren dem Sender Bloomberg TV.

Trumps älteste Söhne, der 38-jährige Donald Jr. und der 32-jährige Eric, waren bisher Vizechefs der Trump Organization, nun sollen sie die Führung des Familienunternehmens komplett übernehmen. Trumps Tochter Ivanka, deren Ehemann Jared Kushner als führender Berater ins Weiße Haus einzieht, zieht sich aus dem Unternehmen zurück.

Trumps Firmenimperium einfach zu verkaufen, sei gar nicht "möglich", erklärte Trumps Anwältin Sheri Dillon auf der Pressekonferenz. Zudem könne niemand von dem designierten Präsidenten erwarten, "dass er das Unternehmen, das er aufgebaut hat, zerstört".

Dillon kündigte an, dass der Konzern während Trumps Präsidentschaft keine neuen Geschäfte im Ausland abschließen werde. In den vergangenen Wochen seien bereits mehr als 30 geplante Geschäfte mit ausländischen Partnern abgesagt worden.

Trump berichtete, erst am Wochenende das Geschäftsangebot eines Unternehmers in Dubai im Umfang von zwei Milliarden Dollar ausgeschlagen zu haben. "Ich hätte es nicht ablehnen müssen", sagte Trump. "Aber als Präsident verfolge ich eine Leitlinie gegen Interessenkonflikte."

Dass er seinen Söhnen bei der Unternehmensführung sehr wohl auf die Finger schauen wird, machte er am Ende der Pressekonferenz deutlich: Wenn er nach acht Jahren zurückkomme und die beiden einen schlechten Job gemacht hätten, werde er eben sagen: "Ihr seid gefeuert." In seiner Reality-Show "The Apprentice" hatte Trump gescheiterte Karriereanwärter mit demselben Spruch entlassen.