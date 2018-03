Handelsstreit USA und EU steuern auf Showdown zu

Ab Freitag erheben die USA Strafzölle auf Stahl und Aluminium - und niemand scheint sie davon abhalten zu können. Jedenfalls nicht die G20-Staaten.

Bei ihrem Finanzminister-Treffen in Argentinien konnten sich die 20 führenden Wirtschaftsnationen der Welt nicht auf eine Verurteilung der US-Strafzölle verständigen. In ihrer Abschlusserklärung gingen sie nicht auf die Zölle ein, sondern bezeichneten den internationalen Handel lediglich in einer allgemeinen Formulierung als Wachstumslokomotive.

Protektionismus beim Namen zu nennen, vermieden die Finanzminister in ihrer gemeinsamen Erklärung.

G20 geben sich handzahm

Immerhin wurde die Abschlusserklärung des Hamburger G20-Gipfeltreffens vom Juli 2017 bekräftigt. Damals wurde betont, Protektionismus einschließlich aller unfairen Handelspraktiken sei zu bekämpfen, allerdings unter Anerkennung rechtmäßiger Handelsschutzinstrumente.

US-Präsident Donald Trump hatte wegen der weltweiten Überproduktion Strafzölle von 25 Prozent auf den Import von Stahl beschlossen, bei der Einfuhr von Aluminium in die USA werden 10 Prozent fällig.

Dennoch zeigten sich die G20 in Buenos Aires handzahm. "Wir sehen nicht, dass wir vor einem weltweiten Handelskrieg stehen", sagte Argentiniens Finanzminister Nicolás Dujovne. Die USA würden nur auf einem geringen Sektor ihres Außenhandels Strafzölle erheben.

Argentinien hatte von Deutschland Ende 2017 die G20-Präsidentschaft übernommen. Der nächste Gipfel der Staats- und Regierungschefs findet Ende November in Buenos Aires statt.

Merkel gibt Hoffnung nicht auf

Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) zeigte sich deutlich pessimistischer. Es gebe eine große Sorge, wenn es zu einer Eskalation käme und Handelskriege die Zukunft bestimmen würden, sagte er.

Kanzlerin Angela Merkel (CDU) hingegen äußerte am Dienstag immer noch die Hoffnung, dass es zu einer Verständigung mit der US-Seite kommen könnte. Sie hoffe, dass die EU ihrerseits keine zusätzlichen Zölle verhängen müsse.

EU-Handelskommissarin Cecilia Malmström und Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) waren bis Dienstag zu Gesprächen in Washington, um auf den letzten Metern noch zu verhindern, dass die US-Zölle am Freitag in Kraft treten. Eine Einigung wurde nicht erzielt - sie sei aber immer noch möglich, erklärte Altmaier unmittelbar vor seinem Rückflug.

Wie die Europäische Union ab Freitag reagieren wird, ist unklar. Die Staats- und Regierungschefs beraten am Donnerstag und Freitag über den Streit mit den USA. Ratspräsident Donald Tusk erklärte, die EU müsse sich auf alle denkbaren Szenarien einstellen.

Alle Hintergründe zum Dilemma der EU lesen Sie hier.