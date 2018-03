Reaktionen auf US-Strafzölle "Abschottung ist ein absoluter Irrweg"

Die Verhängung von US-Strafzöllen auf Stahl und Aluminium durch Präsident Donald Trump hat in zahlreichen Ländern scharfen Protest hervorgerufen. Auch Wirtschaftsvertreter und Ökonomen zeigten sich besorgt.

Reaktionen von Handelspartnern:

China nannte die Strafzölle einen "schweren Angriff" auf die internationale Handelsordnung. Das Handelsministerium kündigte in einer Mitteilung an, die Volksrepublik werde "wirksame Maßnahmen" ergreifen und seine legitimen Rechte und Interessen verteidigen.

Japan forderte, von den US-Zöllen auf Stahl- und Aluminiumimporte ausgenommen zu werden. Die japanischen Lieferungen stellten keine Gefahr für die nationale Sicherheit der USA dar und leisteten vielmehr einen Beitrag für die Beschäftigung und die Industrie in den Vereinigten Staaten, sagte Kabinettsminister Yoshihide Suga.

Auch die Europäische Union sollte nach Ansicht von EU-Handelskommissarin Cecilia Malmström von den Zöllen ausgenommen werden. "Die EU ist ein enger Verbündeter der USA", schrieb sie via Twitter. Sie wolle nun in den kommenden Tagen mehr Klarheit in der Sache erhalten. Am Samstag wolle sie mit dem US-Handelsbeauftragten Robert Lightizer in Brüssel sprechen.

Kanada und Mexiko werden von den Zöllen auf unbestimmte Zeit ausgenommen. Langfristig sollten sie aber nur befreit werden, wenn die USA im Gegenzug Zugeständnisse bei den Nachverhandlungen für das gemeinsame Freihandelsabkommen Nafta bekämen, kündigte Trump an. Kanadas Außenministerin Chrystia Freeland begrüßte die Ausnahmen als "richtiges Ergebnis". Sie sieht aber keinen Grund, dass sich die Arbeit an einer Modernisierung des Nafta-Handelsvertrags nun ändern sollte. Man werde weiter in den USA Druck machen, bis die Drohung mit Zöllen ganz vom Tisch sei.

Auch Mexiko will sich durch die Schonfrist bei den US-Schutzzöllen nicht unter Druck setzen lassen. Die Neuverhandlung des nordamerikanischen Freihandelsabkommens Nafta sollte fortgesetzt werden, unabhängig von den einstweiligen Ausnahmen bei den Zöllen, die Mexiko und Kanada eingeräumt worden seien, teilt das Wirtschaftsministerium mit.

Südkorea droht wegen der Schutzzölle die Welthandelsorganisation (WTO) einzuschalten. Die Regierung wolle aber weiter bei der US-Regierung eine Ausnahme von den Abgaben für Südkorea erreichen, teilte das Handelsministerium in Seoul mit.

Reaktionen von internationalen Organisationen und Wirtschaftsverbänden

Die Chefin des Internationalen Währungsfonds IWF, Christine Lagarde, befürchtet eine Eskalation an Retourkutschen nach den US-Schutzzöllen, die das geschäftliche Vertrauen und Investitionen untergrabe. Sie sei nicht besorgt wegen der wirtschaftlichen Auswirkungen, sondern weil dies weltweit Vergeltungsmaßnahmen auslösen könnte, sagt Lagarde in Washington.

Der Chef der Konferenz der Vereinten Nationen für Handel und Entwicklung (UNCTAD), Mukhisa Kituyi, sieht durch die amerikanischen Zölle ärmere Staaten getroffen. Sie seien zwar auch Opfer, aber nicht in der Lage, Vergeltung gegen die USA zu üben, sagt er.

Der Präsident der Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände (BDA), Ingo Kramer, warnte, US-Strafzölle würden der deutschen Wirtschaft erhebliche Absatzeinbußen bescheren. "In Zeiten des globalisierten und digitalisierten Wettbewerbs ist Abschottung ein absoluter Irrweg", sagte Kramer der "Rhein-Neckar-Zeitung".

Reaktionen von US-Politikern

Der ranghöchste Republikaner im Repräsentantenhaus, Paul Ryan, zeigte sich besorgt wegen möglicher "unbeabsichtigter Konsequenzen" der Entscheidung. Er werde die Regierung dazu drängen, die Maßnahmen enger zu fassen. "Ich bin mit diesem Handeln nicht einverstanden und fürchte ungewollte Folgen", sagte Ryan.

Der republikanische Senator Jeff Flake kündigt einen Gesetzentwurf an, um die Zölle aufzuheben. Dafür bräuchte es im Kongress aber eine Zweidrittelmehrheit.

Der Vorsitzende des Finanzausschusses in der Kongresskammer, Orrin Hatch, kritisierte die Maßnahmen und erklärte, er wolle der Regierung dabei helfen, "den Schaden zu begrenzen".

Der Mehrheitsführer im Senat, der Republikaner Mitch McConnell, kritisierte den Umfang der Zölle. Wie andere Kollegen in der Kongresskammer sei er besorgt, was deren "Auswirkungen auf amerikanische Bürger und ihre Unternehmen angeht".

Zustimmung bekam Trump von dem demokratischen Senator Joe Manchin aus West Virginia. Es sei "höchste Zeit, unsere Interessen, unsere Sicherheit und unsere Arbeiter in der globalisierten Wirtschaft zu verteidigen", sagte er. Genau das tue Trump mit den Zöllen.

Reaktionen von Volkswirten:

Commerzbank-Chefvolkswirt Jörg Krämer sprach sich für eine Senkung der europäischen Importzölle auf Autos aus. "Um einen Handelskrieg mit den USA zu vermeiden, sollte die EU ihre Autozölle von zehn Prozent auf die 2,5 Prozent senken, die die USA derzeit erheben", sagt Krämer der "Rheinischen Post". Vergeltungsmaßnahmen würden Trump nur dazu herausfordern, sich bei seinen Anhängern durch noch mehr Zölle zu profilieren.

"Handelskriege kennen nur Verlierer. Ein Handelskrieg mit den USA würde insbesondere exportorientierte Nationen wie Deutschland oder China empfindlich treffen", sagte der Chefvolkswirt der Landesbank Baden-Württemberg, Uwe Burkert. Doch die Importzölle könnten in den USA zu deutlich steigender Inflation führen, wovon insbesondere die Bezieher geringer Einkommen negativ betroffen wären.

"Jetzt kommt es auf eine besonnene Reaktion der Handelspartner an", sagte Thomas Gitzel, Chefvolkswirt der VP Bank. Er warnte vor einer Spirale aus Maßnahmen und Gegen-Maßnahmen. "In der EU sind selbst zahlreiche und umfangreiche Zölle in Kraft - übrigens mehr als in den USA. Wenn die EU-Kommission nun mit dem Finger auf die USA zeigt, ist dies nicht angebracht", sagte Gitzel. Er plädierte dafür, die Welthandelsorganisation WTO solle "als Vermittler und auch Richter" fungieren.