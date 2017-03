Ölkonzern Weißes Haus kopiert Passage aus Exxon-Pressemitteilung

Das Weiße Haus hat offenbar in einer Pressemitteilung einen kompletten Absatz aus der Pressemitteilung von Exxon Mobil kopiert. Das berichtet der TV-Sender CNN. Der amerikanische Ölkonzern hatte in einer Mitteilung seine neuesten Expansionspläne in den USA bekannt gegeben. Der Konzern investiert demnach in den kommenden Jahren eine erhebliche Summe in des Ausbau seiner Chemiewerke und Raffinerien.

Bis 2022 sollten 20 Milliarden Dollar in die Werke an der Golfküste der USA gesteckt werden, kündigte Konzernchef Darren Woods am Montag an. Dadurch würden vorübergehend 35.000 Arbeitsplätze im Bausektor und 12.000 Dauerarbeitsplätze geschaffen.

US-Präsident Donald Trump begrüßte die Entscheidung. "Schon jetzt gewinnen wir wieder", schrieb er auf Twitter. Der US-Präsident meldet sich zudem mit einem Video auf Facebook zu Wort und lobte das Unternehmen ("Great Company!"). Das Video wurde binnen kurzer Zeit mehr als 1,7 Millionen Mal angesehen.

Auf Twitter hingegen sorgt die Begeisterung der US-Führung für Exxon bald für Spott. Denn bald wurde bekannt, dass Trumps Team im Weißen Haus für ein eigenes "White-House"-Pressestatement kurzerhand eine ganze Passage aus einer Pressemitteilung des Ölkonzerns kopiert hatte, Wort für Wort.

White house, now sponsored by Exxon Mobil, Trump University, and Bullshit. https://t.co/kmEta1HoUs — Becca Damour (@goddess_becca) March 7, 2017

Dass der Plagiatsfall ausgerechnet bei einer Exxon-Mitteilung auftritt, ist doppelt peinlich. Trump hatte den ehemaligen Exxon-Chef Rex Tillerson zu seinem Außenminister ernannt.