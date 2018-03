Handelsstreit Trump will gut 100 Produkte aus China mit Zöllen bestrafen

US-Präsident Donald Trump will am Donnerstag handelspolitische Maßnahmen gegen China verkünden. Mit den Maßnahmen reagiere der Präsident auf den Diebstahl geistigen Eigentums durch die Volksrepublik, sagte ein Sprecher des Weißen Hauses. US-Medien zufolge will Trump Strafzölle gegen ausgewählte chinesische Produkte erheben.

Diese Zölle sollen den Berichten zufolge auf Waren im Gesamtwert von etwa 60 Milliarden Dollar (48,8 Milliarden Euro) erhoben werden. Anvisiert seien Tarife auf etwa hundert chinesische Produkte, hatte ein Insider der Nachrichtenagentur AFP bestätigt.

China hatte bereits die von Trump abgezeichneten Strafzölle von 25 Prozent auf Stahl und zehn Prozent auf Aluminium als "ernsthaften Angriff" auf die internationale Handelsordnung angeprangert. Peking warnte wiederholt, dass es die "notwendigen Maßnahmen" ergreifen werde, um seine Exporteure zu schützen.

Der chinesische Regierungschef Li Keqiang hatte gesagt: "Wir glauben, dass ein Handelskrieg niemandem nutzt, und niemand als Sieger aus einem Handelskrieg hervorgeht."

Die Strafzölle auf Stahl und Aluminium sollen am Freitag in Kraft treten. Die EU pocht darauf, davon ausgenommen zu werden.