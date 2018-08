Dürrekrise EU-Kommission zahlt Subventionen früher als geplant

Die EU-Kommission will Subventionen für von der Dürre betroffene Bauern früher auszahlen als sonst. Die Landwirte sollen bis zu 70 Prozent der sogenannten Direktzahlungen bereits bis Mitte Oktober erhalten anstatt wie üblich im Dezember.

Auch die Auszahlung der Mittel für landwirtschaftliche Entwicklung sollten vorgezogen werden. Mit diesen Maßnahmen will die EU-Kommission helfen, Liquiditätsengpässe zu vermeiden. Vor allem Viehhalter müssen derzeit mehr Geld als geplant investieren, da sie Futter zukaufen müssen.

Ökologische Flächen dürfen nun als Futterquelle genutzt werden

Agrarbetriebe in Europa erhalten derzeit die größten Zuwendungen aus dem EU-Haushalt. Im Budget sind pro Jahr etwa 58 Milliarden Euro an Fördergeldern vorgesehen - etwa 40 Prozent des Gemeinschaftsbudgets. Der Großteil der Gelder wird pro Hektar ausgezahlt, ein Teil der Mittel ist an Umweltauflagen gekoppelt.

Die EU-Kommission lockerte zudem die Vorschriften für ökologische Flächen, die landwirtschaftlich nicht oder nur eingeschränkt genutzt werden dürfen. Die Böden können nun zur Fütterung der Tiere eingesetzt werden. Grundsätzlich könnten EU-Staaten in einem Zeitraum von drei Jahren bis zu 15.000 Euro pro Landwirt an Beihilfe für erlittene Schäden gewähren, sagte Agrarkommissar Phil Hogan.

HOSLET/EPA-EFE/REX/Shutterstock Phil Hogan

Die deutsche Landwirtschaftsministerin Julia Klöckner hatte die EU am Mittwoch aufgefordert, sich für Bauern in der Trockenperiode stärker einzusetzen. Zuvor hatte der deutsche Bauernverband Milliarden-Nothilfen gefordert.

Auf lange Sicht weniger Mittel für Landwirte geplant

Die EU-Kommission hatte eigentlich vorgeschlagen, im künftigen sogenannten Mehrjährigen Finanzrahmen (MFR) von 2021 bis 2027 die Zuwendungen zu reduzieren. Als Grund gibt sie unter anderem an, dass wegen des anstehenden Austritts Großbritanniens 2019 aus der Europäischen Union weniger Geld im EU-Haushalt zur Verfügung stehen wird.

Zudem soll für andere Aufgaben - wie etwa die Bewältigung der Migration - mehr Geld zur Verfügung stehen. Die EU-Staaten und das Europaparlament verhandeln derzeit noch über die Vorschläge.