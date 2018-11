Nach trockenem Sommer Mindestens 3700 Bauern haben Dürrehilfe beantragt

Mit einem gemeinsamen Hilfsprogramm wollen Bund und Länder Landwirte bei der Bewältigung der Dürrefolgen unterstützen. Bislang haben rund 3700 Betriebe einen entsprechenden Antrag gestellt. Das ergab eine Umfrage des SPIEGEL in den verschiedenen Bundesländern. Die Zahl könnte noch steigen, denn in einigen Ländern endet die Antragsfrist erst im Dezember.

Allein in Niedersachsen sind bereits vor Ablauf der Frist 1800 Anträge auf Dürrehilfe bei der Landwirtschaftskammer Niedersachsen eingegangen. Es deute sich eine durchschnittliche Zahlung von etwa 21.000 Euro pro Betrieb an, sagte die niedersächsische Landwirtschaftsministerin Barbara Otte-Kinast. Landwirte in Niedersachsen können noch bis Freitag, 30. November, einen Antrag auf Dürrehilfe stellen.

Die bislang zweithöchste Zahl an Anträgen gibt es in Sachsen-Anhalt. Dort gingen bis zum Fristablauf am 16. November 756 Anträge auf Dürrehilfe ein. In Mecklenburg-Vorpommern waren es 453 Anträge (Stand 23. November), dort läuft die Frist an diesem Freitag aus. In Thüringen mussten sich Landwirte bis zum 2. November melden, dort waren es 183 Anträge.

In Hessen (Fristende 21. Dezember) und Schleswig-Holstein (Fristenende 30. November) meldeten die Behörden einen Zwischenstand von jeweils 150 Gesuchen. In Sachsen waren es gut zwei Wochen vor Ablauf der Frist 174 Anträge. Baden-Württemberg, wo die Antragsfrist am 30. November endet, wird erst im Dezember Zahlen veröffentlichen. In Bayern, Hessen, Nordrhein-Westfalen und Sachsen haben Landwirte teils noch bis Mitte Dezember Zeit, einen Antrag auf Dürrehilfe zu stellen.

An dem gemeinsamen Hilfsprogramm mit dem Bund nehmen 14 Bundesländer teil. Lediglich das Saarland und Rheinland-Pfalz beteiligen sich nicht. Die beiden Länder waren nach eigenen Angaben von den Folgen der großen Hitzeperiode weitaus weniger betroffen als die anderen Bundesländer.

Dürrehilfen sind umstritten

Der Bund und die 14 beteiligten Länder stellen insgesamt 340 Millionen Euro zur Verfügung, etwa die Hälfte davon trägt der Bund. Um Hilfen zu erhalten, müssen Betriebe nachweisen, dass sie in Existenznot geraten sind und Ernteeinbußen in Höhe von mehr als 30 Prozent ihrer durchschnittlichen Jahreserzeugung hatten. Gemäß der Bund-Länder-Vereinbarung können maximal 50 Prozent des betrieblichen Dürreschadens ersetzt werden.

Die Dürrehilfe für Landwirte ist umstritten. So hatte Bauernverbandspräsident Joachim Rukwied ursprünglich Hilfen von bis zu einer Milliarde Euro ins Gespräch gebracht. Agrarministerin Julia Klöckner hatte diese hohe Forderung zurückgewiesen. Auch Fachleute hatten zwar von einem schweren Jahr für Landwirte gesprochen, zugleich aber darauf verwiesen, dass Betriebe in der Lage sein müssten, eine solche Dürreperiode abfedern zu können.

Befürworter der Dürrehilfe wiederum monieren, dass die bürokratischen Hürden bei der Antragstellung so hoch seien, dass viele Betriebe abgeschreckt würden. Massive Trockenheit hat in diesem Jahr vor allem im Norden und Osten teils schwere Ernteausfälle verursacht. Bei Getreide Kartoffeln, Zuckerrüben und vor allem beim Anbau von Tierfutter mussten Bauern herbe Einbußen verkraften. Im Sommer waren die Länder davon ausgegangen, dass bundesweit insgesamt rund 10.000 Betriebe so sehr von der Dürre betroffen waren, dass sie in ihrer Existenz bedroht sind.