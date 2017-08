Deutschland in Zahlen Eine Million Elektroautos bis 2020 - schaffen wir das?

Klimaschutz geht nicht ohne eine Verkehrswende. Die Bundesregierung mit dem damaligen Umweltminister Sigmar Gabriel (SPD) gab deshalb im Jahr 2008 unter anderem das Ziel aus, bis zum Jahr 2020 eine Million Elektroautos auf die deutschen Straßen zu bringen. Bis dahin ist es nicht mehr lange: Wird Deutschland das Ziel erreichen?

Vorsichtig gesagt, sieht es nicht danach aus: Die Zulassungszahlen für Benziner lagen 2016 höher als je zuvor (mit Ausnahme von 2009 - damals galt die Abwrackprämie). Auch Pkw mit Dieselmotoren erreichten im vergangenen Jahr einen Rekord (inzwischen gehen die Dieselverkäufe allerdings zurück). Zusammengenommen waren es 3.285.904 neu zugelassene Fahrzeuge - die genaue Zahl ist wichtig, weil die umweltfreundlicheren Antriebsarten sonst quasi verschwänden: Es waren 47.996 Autos mit Hybridantrieb, 2990 Pkw mit Flüssiggas, 3240 mit Erdgas und 11.410 Elektroautos. Immerhin: 2007, im Jahr vor der Zielsetzung der Bundesregierung, wurden genau 8 Elektroautos neu angemeldet.

SPIEGEL ONLINE

Am 1. Januar 2017 waren in Deutschland 45.803.560 Pkw zugelassen - davon hatten 30.001.332 einen Benzinmotor, 15.069.371 einen Dieselmotor. Einen Hybridantrieb besaßen immerhin 165.405 Fahrzeuge. Elektroautos waren auch zu Beginn dieses Jahres mit 34.022 Stück deutlich in der Minderheit - ihr Anteil lag damit bei unter 0,1 Prozent. Und die Million ist noch sehr weit weg.

Im aktuellen Wahlkampf haben die Grünen das Thema am offensivsten aufgegriffen: Sie fordern, dass jedes neu zugelassene emissionsfreie Auto mit 6000 Euro gefördert werden soll - so lange, bis eine Million solcher Pkw auf deutschen Straßen fahren. Die SPD will europaweit eine E-Auto-Quote durchsetzen (die Positionen der einzelnen Parteien finden Sie hier).

Übrigens: Bis 2030 sollten laut SPD-Mann Gabriel schon zehn Millionen Elektroautos auf deutschen Straßen rollen - dafür wären dann noch 13 Jahre Zeit.