Einigung zum Einwanderungsgesetz Eine Spur von Spurwechsel

Drei Vokabeln werden an diesem Vormittag in der Bundespressekonferenz bis zum Übermaß strapaziert: "praktisch", "lebensnah" und "pragmatisch".

Ein ums andere Mal beschreiben Arbeitsminister Hubertus Heil (SPD), Innenminister Horst Seehofer (CSU) und Wirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU), dass man so eine Lösung gefunden habe für den letzten verbliebenen Streitpunkt beim geplanten Einwanderungsgesetz - der Frage, wie mit Asylbewerbern umgegangen werden soll, deren Antrag zwar abgelehnt wurde, die aber gut integriert sind und einen Arbeitsplatz haben.

SPD und Teile der CDU hatten die Möglichkeit eines sogenannten Spurwechsels gefordert - dass also jemand, für den eigentlich das Asylrecht gilt, in den Bereich des Aufenthaltsrechts wechselt, der für die Einwanderung in den Arbeitsmarkt vorgesehen ist. Die Mehrheit in der CDU und die CSU ohnehin pochten auf das Prinzip, diese beiden Rechtsbereiche nicht zu vermischen.

Nun soll es also so kommen: Das Prinzip der zwei getrennten Wege, dauerhaft nach Deutschland zu kommen, bleibt erhalten. Aber weil die Realität nun einmal Tatsachen schafft, die nicht so recht in die reine Lehre dieses Prinzips passen, soll es doch eine klar definierte Brücke geben. Es ist eine Spur von Spurwechsel, auf die sich die Koalition geeinigt hat.

Grundsätzlich neu ist das im Übrigen nicht. Bereits im Jahr 2005 wurde Geduldeten erstmals der Zugang zum Arbeitsmarkt ermöglicht - jenen also, deren Antrag auf Asyl zwar abgelehnt wurde, die aber dennoch nicht zurück in ihr Herkunftsland können. Das kann etwa der Fall sein, wenn dieses Land nicht sicher ist, aber nicht nur. Seehofer spricht von einer langen Liste an Gründen, die zum Status als Geduldeter führen.

Allerdings ist dieser Zugang noch recht restriktiv und wird vor allem sehr willkürlich ausgelegt. Denn es liegt oft im Ermessen der Ausländerbehörden, ob bislang Geduldete nun doch abgeschoben werden können - und ob das dann durchgesetzt wird. So häufen sich die Berichte über Menschen, die von ihrem Arbeitsplatz zur Abschiebung abgeholt werden, zum völligen Unverständnis ihrer Kollegen und des Arbeitgebers.

Auch die 3+2-Regelung, die vorsieht, dass junge Geduldete für die Zeit ihrer dreijährigen Berufsausbildung und weiterer zwei Jahre im Anschluss sicher in Deutschland bleiben dürfen, wird je nach Bundesland sehr unterschiedlich ausgelegt.

Gesetzentwurf noch im Oktober

Damit soll nun Schluss sein. Künftig soll es im Aufenthaltsgesetz klare Kriterien dafür geben, wann ein Geduldeter einen "verlässlichen Status" erhält - was nichts anderes heißt, als dass er auf Dauer in Deutschland bleiben darf.

Wie genau diese Kriterien aussehen werden, ist noch offen. Allerdings dürfte auch das bald klar sein: Noch im Oktober soll ein konkreter Gesetzentwurf fertig sein. Der wird, betonen die drei Minister, gemeinsam erarbeitet - nur formal wird das Innenministerium die Federführung haben. Die Abstimmung mit den anderen Ressorts im Kabinett dürfte dann nur noch Formsache sein.

Ansonsten hat das Bundeskabinett an diesem Morgen den Eckpunkten für ein Fachkräfte-Einwanderungsgesetz zugestimmt, wie sie bereits im August vorgestellt worden sind (hier finden Sie eine ausführliche Analyse). Nur eine kleine Änderung gibt es: Qualifizierte Fachkräfte sollen zwar weiterhin auch dann für sechs Monate ein Visum bekommen, wenn sie noch keinen Arbeitsplatz zugesichert bekommen haben. In dieser Zeit können sie in Deutschland Arbeit suchen.

Allerdings müssen sie dazu nachweisen können, dass sie ihren Lebensunterhalt hier sichern können. Im ersten Entwurf war noch vorgesehen, dass sie dazu auch einen Job unterhalb ihrer Qualifikation annehmen dürfen. Das geht nun nicht mehr - entweder haben die Betroffenen also bereits genug Geld oder jemand bürgt für sie. So soll die sogenannte Einwanderung in die Sozialsysteme verhindert werden.