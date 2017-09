Interaktive Karte Hier zerbröseln Deutschlands Eisenbahnbrücken

Deutschlands Eisenbahnbrücken sind teils in desolatem Zustand. Das geht aus einer umfassenden Datenerhebung der Grünen-Fraktion hervor, die dem SPIEGEL vorliegt. 1086 Brücken weisen demnach so gravierende Schäden auf, dass sich eine Renovierung nicht mehr rechnet. Und das nicht erst seit gestern: Der überwiegende Teil sei schon 2014 nicht mehr zu sanieren gewesen.

Fast die Hälfte der insgesamt 25.682 Brücken in Deutschland ist der Erhebung zufolge älter als 80 Jahre. Die älteste Brücke steht demnach in Saalfeld an der Saale. Ihr Alter: 146 Jahre.

In folgender Grafik können Sie nachsehen, welche Brücken in Ihrer Region besonders baufällig sind:

Besonders kritisch sei die Lage in Brandenburg, heißt es in der Grünen-Auswertung. Dort habe inzwischen fast jede zehnte Brücke "gravierende Schäden". Besonders gut ist die Lage in Hamburg und Sachsen-Anhalt.

Nach Darstellung der Grünen hinkt die Regierung dem Sanierungsbedarf hinterher. Bei einer geschätzten Lebensdauer von etwa 100 Jahren müssten jedes Jahr 257 Bahnbrücken in Deutschland erneuert werden. Tatsächlich seien seit dem Amtsantritt der Großen Koalition jedoch durchschnittlich nur 115 Brücken pro Jahr erneuert worden. Das Bundesverkehrsministerium äußerte sich auf Anfrage nicht zu dem Vorwurf, es gebe eine Investitionslücke.

Die 10 Bahnstrecken mit den meisten maroden Brücken Rang Bahnstrecke Anzahl maroder Brücken 1 Aachen Hbf - Kassel Hbf 19 2 Duisburg-Wedau - Niederlahnstein Strw 17 3 Hagen-Oberhagen - Dieringhausen 14 4 Nahetalbahn 13 5 Bebra - Fulda 12 6 Koblenz - Trier 12 7 Dresden - Werdau 11 8 Köln Messe/Deutz - Gießen 11 9 Mannheim - Saarbrücken 11 10 Zollernalbbahn 11 Quelle: Grüne-Bundesfraktion

Internationale Studien zeigen, dass sich die sinkenden Investitionen bisher noch nicht negativ ausgewirkt haben: Die Weltbank zum Beispiel attestiert der deutschen Transportinfrastruktur im weltweiten Vergleich immer noch eine Top-Qualität. Mittel- und langfristig aber droht die Qualität zu leiden, wenn das Reparaturtempo nicht bald steigt.

Das dürfte nur gelingen, wenn die Regierung dem Bahnverkehr eine höhere Priorität einräumt. Deutschland investiert derzeit rund drei Mal so viel Geld in Straßen und Wasserwege wie in Bahninfrastruktur.

Der Interessenvertretung "Allianz pro Schiene" zufolge fließen jährlich nur 64 Euro pro Einwohner in die Schiene. Damit liegt Deutschland in Europa auf dem drittletzten Platz, nur noch gefolgt von Spanien und Frankreich. Die Niederlande investieren 133 Euro pro Einwohner - mehr als das Doppelte.

"Bundesverkehrsminister Alexander Dobrindt macht zu wenig", monieren der Grünen-Bundesvorsitzende Cem Özdemir und der Grünen-Fraktionsvize Oliver Krischer in einer gemeinsamen Erklärung. Sollte man Teil der nächsten Bundesregierung werden, werde man mehr Geld in die Schiene stecken und so den umweltfreundlichen Bahnverkehr stärken.