Bundesverwaltungsgericht Klagen gegen Elbvertiefung abgewiesen

Das Bundesverwaltungsgericht hat auch die Klagen von Fischern sowie der Gemeinden Cuxhaven und Otterndorf gegen die geplante Elbvertiefung abgewiesen. Die Planungen litten nicht an Fehlern oder Abwägungsmängeln, entschieden die Richter am Dienstag in Leipzig.

Damit hat die umstrittene Vertiefung der Elbe eine weitere Hürde genommen. Insgesamt waren zwölf Klagen gegen den geplanten Ausbau der Elbe eingegangen. Das Bundesverwaltungsgericht hat diese in drei Kategorien eingeteilt. Im Februar hatten die Richter im ersten Prozess über die Einwände von Umweltverbänden entschieden. Damals fällten die Richter bereits ein richtungweisendes Urteil und erklärten die neunte Elbvertiefung für weitgehend rechtmäßig. Die Hamburger Behörden sind seither damit beschäftigt, die festgestellten Mängel zu beheben.

Weitere Verhandlung im Dezember

In dem zweiten Prozess ging es nun um die Einwände der Gemeinden Cuxhaven und Otterndorf. Beide Kommunen werfen den Hamburger Behörden Planungsfehler vor und fürchten negative Folgen durch die Elbvertiefung. Die Stadt Otterndorf fürchtet gravierende Auswirkungen der Flussvertiefung auf den Hochwasserschutz, Cuxhaven sieht durch eine Verschlickung des Watts und hohen Wellenschlag an zwei Flussbädern seinen Tourismus bedroht.

Auch über die Klage von rund 50 Berufsfischern wurde vor dem Bundesverwaltungsgericht entschieden. Sie fürchten um ihre Existenz, sind vor Gericht jedoch gescheitert. Im Dezember steht nun noch ein dritter Schwung von Klagen zur Verhandlung in Leipzig an.

Seit mehr als 15 Jahren wird über die geplante Elbvertiefung gestritten. Der Fluss soll so ausgebaut werden, dass künftig große Containerschiffe mit einem Tiefgang bis zu 13,50 Meter unabhängig von der Flut und bis zu 14,50 Meter auf der Flutwelle den Hamburger Hafen erreichen können.

Zudem sollen die Schiffe durch den Ausbau einander beim Ein- und Auslaufen besser passieren können. Die Hafenwirtschaft hält die Elbvertiefung für unverzichtbar - auch für den Erhalt von rund 150.000 Arbeitsplätzen, die direkt und indirekt am Hamburger Hafen hängen.