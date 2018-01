Engpässe bei Stromversorgung Deutschland auf Elektroauto-Boom nicht vorbereitet

Das deutsche Stromnetz ist einer Studie zufolge auf den zu erwartenden Boom von Elektroautos nur unzureichend vorbereitet. Ab einer Quote von 30 Prozent Elektroautos komme es zu Engpässen bei der Stromversorgung, heißt es in einer Studie, die die Technische Universität München für die Unternehmensberatung Oliver Wyman erstellt hat. Notwendig seien bis zu elf Milliarden Euro für den Netzausbau - und die Flexibilität der vielen Nutzer beim Laden ihrer E-Autos.

2035 werde mehr als jedes dritte Auto auf deutschen Straßen ein E-Auto sein, heißt es in der Studie. In Stadtrandlagen werde die 30-Prozent-Quote bereits in fünf bis zehn Jahren erreicht sein, schätzen die Autoren. Bei einer Ortsnetzgröße von 120 Haushalten reichten demnach bereits 36 Elektroautos, um das Netz zu überlasten.

"Wenn alle gleichzeitig um 20 Uhr ihr Auto mit Strom volltanken, knallt es", sagte Wyman-Energieexperte Thomas Fritz dem "Handelsblatt". Für die Netzbetreiber bestehe daher schon jetzt akuter Handelsbedarf.

Die meisten Ladevorgänge von E-Autos sind laut Studie "zeitlich flexibel". Der Ladevorgang könne auch später in der Nacht beginnen, ohne dass ein Elektroauto-Nutzer am nächsten Tag auf sein vollständig geladenes Fahrzeug verzichten müsse, erklärte Fritz. Damit die Ladevorgänge entsprechend flexibel verteilt werden, sei vor allem eine intelligente Softwarelösung notwendig.

Die Zahl der Ladevorgänge müsse intelligent verteilt werden. Die Investitionen zur Ertüchtigung der Netze bezifferte Fritz auf rund eine Milliarde Euro pro Jahr.