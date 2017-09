Macron in Griechenland Der bessere Schäuble

Emmanuel Macron hat Griechenland besucht - und die Griechen waren, so muss man es sagen, hingerissen. Sogar die zuverlässig mürrischen Athener Taxifahrer erlitten das Verkehrschaos, das der zweitägige Besuch in der Hauptstadt verursachte, mit ungewohnter Langmut.

Die Griechen fühlen sich traditionell mehr zum französischen Teil der deutsch-französischen Achse hingezogen - die "griechisch-französische Allianz" ist in Griechenland seit Jahrzehnten ein stehender Begriff.

Der neue französische Präsident gilt in Griechenland zudem als Superstar: jung wie der eigene Regierungschef Alexis Tsipras, nicht von einer jahrzehntelangen politischen Karriere befleckt - und als Vertreter des mächtigsten Club-Med-Landes in der EU augenscheinlich ein Gegengewicht zu den strengen Deutschen. Auch wenn Macrons Beharren auf wachstumsfördernde Reformen eher an Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble erinnert als an den linken Tsipras.

REUTERS Gefeiert und verehrt: Emmanuel Macron mit seiner Frau Brigitte

Apropos Tsipras: Die Chemie zwischen dem Griechen und dem Franzosen stimmte sofort. "Mein lieber Emmanuel!", "mein lieber Alexis!". Umarmungen. Gelächter. Macrons Beliebtheit steigerte sich noch, als er am Donnerstag eine feierliche Grundsatzrede über die Demokratie hielt, in unmittelbarer Sichtweite der Akropolis.

Er begann sie sogar auf Griechisch - "mit dem niedlichsten französischen Akzent!", wie eine Twitter-Nutzerin verzückt anmerkte. Und er huldigte dem Ruhm Athens, Wiege der Demokratie und so weiter. Stehende Ovationen.

Warum Frankreichs Konzerne echtes Interesse haben

Nun sind Symbole schön und gut, und es schadet sicher auch nicht, in einer Gesellschaft, die von steigender Armut und einer immensen Arbeitslosigkeit geprägt ist, an den Nationalstolz zu appellieren. Aber um Griechenland aus der Patsche zu helfen, sind Investitionen doch wichtiger. So gesehen war der Freitag der wichtigere der beiden Besuchstage. Denn am Vormittag traten Macron und Tsipras im nagelneuen Stavros-Niarchos-Kulturzentrum vor dem Who is Who der französischen und griechischen Wirtschaft auf.

AFP Männerfreundschaft: Emmanuel Macron (l.) und Alexis Tsipras

Er werde Griechenlands Reformbemühungen weiter unterstützen, sagte Macron und versprach, dass Frankreich in Griechenland investieren wolle. Tsipras sprach davon, dass Griechenland nun nach sieben Jahren Rezession endlich "ein neues Kapitel aufgeschlagen" habe. "Sie werden Investitionen in Griechenland nicht bereuen", versicherte Tsipras dem französischen Präsidenten. Und Wirtschaftsminister Dimitri Papadimitriou sagte dem SPIEGEL: "Die Franzosen werden schon sehr bald massiv investieren - in den Tourismus, Energie, Infrastruktur und weiteren Branchen."

Das französische Interesse ist durchaus echt. Der Energiekonzern Total fördert mit einem Konsortium bei Korfu und Kreta Öl und Gas. Der Mischkonzern Suez hat ein Auge auf die Wasserversorgung von Athen und Thessaloniki geworfen.

Der Tourismus gilt französischen Unternehmen als interessantes Investitionsziel, ebenso wie die Energiewirtschaft. Ein französisches Konsortium hat erst vor Kurzem den zweitgrößten griechischen Hafen in Thessaloniki übernommen. Willkommener Nebeneffekt: Die Chinesen, die mit Piräus bereits den größten Hafen des Landes übernommen haben, gingen diesmal leer aus.

Umgekehrt erwägt Griechenland, sich in Frankreich mit Rüstungsgütern einzudecken. In den nächsten acht bis zwölf Monaten seien konkrete Vertragsabschlüsse zu erwarten, sagte ein Mitglied der französischen Delegation dem SPIEGEL.

Geschäfte in Griechenland bleiben riskant

"Französische Investitionen können Griechen wesentlich einfacher akzeptieren", sagt ein griechischer Politiker - und meint damit: Während deutschen Firmen Misstrauen entgegenschlägt, wie bei der äußerst umstrittenen Übernahme von 14 griechischen Regionalflughäfen durch Fraport, wird Paris als wohlwollender Investor wahrgenommen. Macron seinerseits hat mehrfach darauf verwiesen, dass Frankreich während der Krise zu Griechenland hielt und standhaft gegen ein Ausscheiden des Landes auf der Eurozone kämpfte - ein kaum verhüllter Seitenhieb auf die ambivalente Haltung Deutschlands im dramatischen Sommer 2015.

Dennoch: Dass französische Firmen Griechenland auch auf dem Höhepunkt der Krise vertraut hätten, als viele andere sich aus dem Land zurückzogen, wie Macron es nun behauptet, ist nicht die ganze Wahrheit. Die Großbanken Société Générale und Crédit Agricole haben während der Krise ihre Sachen und Griechenland verlassen - ebenso wie die Supermarktkette Carrefour.

Investitionen in Griechenland können auch heute noch riskant sein, trotz des wirtschaftsfreundlichen Kurses, den Tsipras seit Kurzem einschlägt. So sind zwei der größten - und langwierigsten - griechischen Investitionen in Schieflage: Ein Goldminenprojekt im Norden des Landes, das seit Jahren mit Vorschriften und Bürokratie zu kämpfen hat und inzwischen ein Schiedsgericht beschäftigt, werde womöglich scheitern, sagt ein hochrangiger griechischer Regierungsvertreter, der anonym bleiben möchte. Und die derzeit größte Investition, ein acht Milliarden Euro teures Stadtentwicklungsprojekt auf dem Gelände des früheren Athener Flughafens Ellinikon, verzögert sich durch den Widerstand von Archäologen.

So sehr die französischen Konzernchefs in Athen auch umworben werden, sie sind klug genug, um zu wissen: Griechenland bietet große Chancen. Aber es bleibt ein mitunter riskantes Geschäft.