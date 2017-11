44 Prozent Deutsche Ökostrom-Produktion steigt auf Rekordhoch

Im Oktober ist in Deutschland so viel Ökostrom produziert worden wie noch nie zuvor in einem Monat. Nach Angaben der deutschen Übertragungsnetzbetreiber und der Strombörse EEX steuerten die Solar-, Wind-, Wasser- und Biomassekraftwerke in diesem Monat genau 44,1 Prozent zur deutschen Stromerzeugung bei.

Insgesamt produzierten die Ökostromanlagen gut 20,7 Milliarden Kilowattstunden Strom - genug für mehr als 5,9 Millionen Zweipersonenhaushalte. Allein die Wind- und Solaranlagen trugen rund 14,6 Milliarden Kilowattstunden dazu bei.

Hauptgründe für das neue Rekordhoch dürften die Herbststürme "Herwart" und "Xavier" sein, die neben schweren Verwüstungen auch eine besonders hohe Produktion von Windenergie verursachten. Gleichzeitig sorgte das zwischenzeitlich sehr sonnige Wetter für eine Photovoltaik-Produktion, die für die Jahreszeit ungewöhnlich hoch war.

Auch im Jahresdurchschnitt ist der Anteil der erneuerbaren Energien bislang vergleichsweise hoch. Bislang trugen die Ökostromanlagen mehr als 38 Prozent zur deutschen Stromerzeugung bei.