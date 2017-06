Für Qualifizierung und Ehrenamt Nahles will jedem 20.000 Euro geben

Wie können mehr Menschen dazu gebracht werden, sich weiterzuentwickeln oder zu engagieren? Bundesarbeitsministerin Andrea Nahles fordert dafür ein persönliches Erwerbstätigenkonto mit 20.000 Euro für jeden Erwachsenen beim Start ins Arbeitsleben.

"Jede Arbeitnehmerin und jeder Arbeitnehmer bekommt ein Startguthaben", sagte die SPD-Politikerin am Dienstag bei einer Konferenz der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) in Berlin. Einkommensausfälle bei Weiterqualifizierung, Existenzgründung oder ehrenamtlichem Engagement sollen so kompensiert werden. Zur Finanzierung wollte sie sich noch nicht äußern.

Von Nahles' Vorschlag könnten diejenigen profitieren, die unter der von der OECD festgestellten Spreizung des Arbeitsmarkts leiden. Demnach gibt es sowohl im niedrig qualifizierten Bereich als auch im Bereich hochqualifizierter Tätigkeiten mehr Jobs - die Arbeitsplätze für Facharbeiter werden aber weniger. Mit Bildung, so die OECD könne man gegensteuern. OECD-Generalsekretär Ángel Gurría lobte Nahles' Pläne bereits.

Wofür die Erwerbstätigen ihr Guthaben einsetzen wollen, sollen sie laut Nahles selbst entscheiden können. Durch tarifvertragliche Regelungen könne das Guthaben auch aufgestockt werden. 20.000 Euro seien eine sinnvolle Startsumme.

Nahles hatte über solch ein Konto bei der Vorstellung von Überlegungen zur Arbeitswelt im digitalen Zeitalter Ende November erstmals laut nachgedacht. Laut dem damals vorgestellten "Weißbuch Arbeiten 4.0" sollen Erwerbstätigenkonten zu Beginn des Arbeitslebens automatisch eingerichtet werden. Der Staat soll das Geld absichern.

Der Vorschlag nimmt laut dem Weißbuch auch Vorschläge von Ökonomen auf, ein zweckgebundenes Startkapital als Sozialerbe einzuführen, um die Bedingungen schlechter gestellter junger Menschen zu verbessern. Denkbar wäre demnach, jenen, die kein Studium genossen haben, ein höheres Startkapitel zu geben, denn die universitäre Ausbildung wird bereits weitgehend vom Steuerzahler finanziert.

Arbeitgeberpräsident Ingo Kramer hatte im Zuge der damaligen Diskussion vor neuen finanziellen Belastungen für die Wirtschaft gewarnt. Ver.di-Chef Frank Bsirske forderte, so ein Konto unverzüglich zu schaffen. Nahles' Staatssekretär Thorben Albrecht sagte, man brauche dafür erst mal das nötige Steuergeld. Er brachte Mittel aus der Erbschaftssteuer ins Spiel.

