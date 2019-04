Streit um Abschlusserklärung EU-China-Gipfel steht vor dem Scheitern

Das Gipfeltreffen zwischen der EU und China könnte kommende Woche ohne eine gemeinsame Erklärung zu Ende gehen. Trotz monatelanger Vorbereitungen liegen beide Seiten inhaltlich weit auseinander, erklärten am Freitag mehrere Diplomaten in Brüssel unabhängig voneinander.

Streit gibt es demnach sowohl über Fragen des Handels als auch über Investitionen und die Achtung von Menschenrechten. Die Botschafter der EU-Staaten haben am Freitag in Brüssel über den letzten Entwurf des Kommuniqués diskutiert - und den Text am Ende als nicht zustimmungsfähig zurückgewiesen, wie Teilnehmer berichteten. Die Wahrscheinlichkeit, dass es doch noch zu chinesischen Zugeständnissen und damit zu einer Einigung komme, sei "äußerst gering", sagte ein Diplomat. Bei einem solchen Ausgang müsste das für kommenden Dienstag geplante Treffen zwischen Chinas Premierminister Li Keqiang, EU-Kommissionschef Jean-Claude Juncker und EU-Ratspräsident Donald Tusk als weitgehend gescheitert gelten.

Der Streit entzündet sich gleich an mehreren Punkten. So pocht die EU darauf, dass China

die Benachteiligung ausländischer Unternehmen gegenüber chinesischen Firmen beendet,

mit der EU ein modernes Investitionsschutz-Abkommen mit rechtlich bindenden Durchsetzungs-Mechanismen abschließt,

die Regeln der Welthandelsorganisation (WTO) beachtet,

die massive Subventionierung seiner Industrien beendet,

ausländische Unternehmen nicht mehr zum Transfer von Technologien zwingt.

Das alles, betonte eine EU-Beamtin, habe China schon vor langer Zeit versprochen. Geschehen sei allerdings wenig. "Jetzt ist die Zeit gekommen, zu handeln und nicht mehr nur zu reden." Doch chinesische Unterhändler haben nach Angaben von EU-Diplomaten die entsprechenden Passagen entweder geändert oder gleich ganz entfernt. Auch das Thema Menschenrechte sei "äußerst mühsam", berichtete ein EU-Diplomat. Die EU werde die Gespräche mit den Chinesen zwar nicht abbrechen, ihre zentralen Positionen aber auch nicht aufgeben. Schließlich sei man nicht in der Rolle des Bittstellers. Ein anderer EU-Beamter sagte, man könne auch ohne Kommuniqué einen guten Gipfel haben.

Spätestens damit ist klar: Der Wind zwischen Peking und Brüssel wird rauer. Die Zeit, in der sich Europa nahezu alles gefallen ließ, um vom rasant wachsenden chinesischen Markt zu profitieren, scheint zu Ende zu gehen. Einer der Gründe ist die zunehmend aggressive Expansionspolitik Chinas, die derzeit mehrere EU-Staaten in die wirtschaftliche Abhängigkeit von Peking zu führen droht und auch politische Einflussnahme ermöglicht.

Für die EU-Diplomatie wäre ein Scheitern des Gipfels allerdings auch ein Rückschlag. Eigentlich hatte man in Brüssel gehofft, der US-Regierung zeigen zu können, dass man Peking auch mit den Instrumenten des internationalen Regelwerks zu Zugeständnissen bewegen kann - und nicht gleich einen Handelskrieg vom Zaun brechen muss. Sollte es aber keine Einigung geben, dürfte US-Präsident Donald Trump das als Bestätigung seines radikalen Kurses werten.