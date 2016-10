Verschärfte Verordnung EU erschwert Handel mit Folterwerkzeugen

Die Europäische Union will den Handel mit potenziellen Folterinstrumenten erneut erschweren. Eine entsprechende Verordnung hat das Europaparlament am Dienstag in Straßburg mit sehr großer Mehrheit verabschiedet. Ziel ist es, den Export einschlägiger Güter in Drittstaaten zu unterbinden, wenn der Verdacht auf Missbrauch zu Folterzwecken besteht.

Die verschärften Regeln betreffen beispielsweise Elektroschocker, elektronische Fußfesseln oder Reizgase. Ein Ausfuhrverbot soll auch für Pharmazeutika gelten, die etwa in den USA für Hinrichtungen mit einer Giftspitze verwendet werden.

Die neuen Vorschriften verschärfen eine Verordnung aus dem Jahre 2005. Sie verbietet bereits den Handel mit Gütern, die ausschließlich für Folter oder zur Vollstreckung von Todesurteilen eingesetzt werden - etwa Daumenschrauben oder tödliche Substanzen für Giftspritzen. Für so genannte Sicherheitsgüter wie Schlagstöcke oder Pfeffersprays, die etwa von der Polizei eingesetzt werden, müssen Händler eine Ausfuhrgenehmigung beantragen - in Deutschland beim Bundeswirtschaftsministerium.

Die Behörden können eine Exportlizenz erteilen, wenn sie zu dem Schluss gelangen, dass die fraglichen Instrumente nicht für Folter oder Hinrichtungen verwendet werden. In der Praxis ist es für nationale Behörden aber oft unmöglich, einen Missbrauch etwa von Schlagstöcken oder Pfeffersprays in Ländern wie Saudi-Arabien zu verhindern, die für ihre Folterpraxis bekannt sind.

Mit der Neuregelung wird die Liste der genehmigungspflichtigen Güter erweitert. Sie umfasst künftig erstmals auch Pharmaprodukte, die sowohl für medizinische Zwecke als auch für Hinrichtungen verwendet werden können - etwa Narkosemittel. Die Ausfuhr solcher Substanzen in Länder, in denen die Todesstrafe noch nicht abgeschafft ist, soll unterbunden werden.

Erst im Mai hatte der Pharmakonzern Pfizer angekündigt, den Einsatz seiner Medikamente bei Exekutionen verhindern zu wollen. Dies hatten zuvor schon so viele Unternehmen getan, dass US-Behörden kaum mehr legal an Medikamente für die tödlichen Injektionen herankommen.

Vorgesehen ist zudem ein Dringlichkeitsverfahren: Die EU-Kommission erhält die Möglichkeit, kurzfristig ein Produkt auf die Liste genehmigungsbedürftiger Ausfuhren zu setzen - wenn der Verdacht besteht, dass es zu Folterzwecken oder für Hinrichtungen missbraucht werden könnte.

EU-Handelskommissarin Cecilia Malmström sprach von einer "bahnbrechenden Verordnung". Die EU dulde weder Folter noch die Todesstrafe. Diese Werte würden auch in der Handelspolitik hochgehalten.