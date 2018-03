Unternehmensgewinne EU-Finanzminister wollen Digitalkonzerne härter besteuern

Der geschäftsführende Bundesfinanzminister Peter Altmaier (CDU) und mehrere europäische Kollegen pochen auf eine veränderte Besteuerung von Digitalkonzernen. Die aktuellen Regeln führten zu Steuerausfällen in Ländern, in denen solche Unternehmen aktiv seien und Gewinn machten, aber nicht unbedingt physisch präsent seien, heißt es in einem Brief. Bislang können Digitalunternehmen wie Google oder Amazon nur dort besteuert werden können, wo sie einen Firmenstandort haben. Ihre Onlinegeschäfte erstrecken sich aber deutlich darüber hinaus.

Die Arbeit an langfristigen Lösungen müsse vorangetrieben werden, heißt es in dem Brief. Dies dürfe Länder aber nicht daran hindern, auch Zwischenlösungen umzusetzen. Die EU-Finanzminister hatten die EU-Kommission jüngst aufgerufen, für die Besteuerung von Digitalfirmen auch innerhalb der EU nach Lösungen zu suchen.

Neben Altmaier haben den Brief die Finanzminister aus Frankreich, Italien, Spanien, Großbritannien sowie die beiden EU-Kommissare Valdis Dombrovskis und Pierre Moscovici unterschrieben.

Das Schreiben ist an den argentinischen Finanzminister Nicolás Dujovne adressiert. Argentinien führt derzeit den Vorsitz der G20-Gruppe wichtiger Industrie- und Schwellenländer und ist deshalb Mitte des Monats Gastgeber eines Treffens von Finanzministern und Notenbankchefs. Dort soll auch das Thema internationale Besteuerung zur Sprache kommen.

Der EU-Kommission sind die Steuerpraktiken großer US-Konzerne schon lange ein Dorn im Auge. EU-Staaten wie Irland haben in der Vergangenheit mit niedrigen Steuern gezielt multinationale Konzerne angezogen. Die irische Regierung war wegen der Minimalbesteuerung von Apple vor einem Jahr von der Kommission gemahnt worden, bis zu 13 Milliarden Euro von dem US-Konzern nachzufordern. Eine Lösung des Problems könnte sein, dass die Unternehmen dort Steuern zahlen, wo sie ihre Umsätze erwirtschaften.

