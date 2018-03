Zollbetrug EU fordert 2,7 Milliarden Euro von Großbritannien

Die britische Regierung soll jahrelang massiven Zollbetrug in Kauf genommen haben - und soll nach dem Willen der EU-Kommission nun dafür bezahlen. Die Brüsseler Behörde hat ein Vertragsverletzungsverfahren gegen Großbritannien eingeleitet, um 2,7 Milliarden Euro an durch Zollbetrug entgangenen Einnahmen einzufordern. Die Regierung in London sei über entsprechende Betrugsrisiken informiert gewesen und habe versäumt, Maßnahmen zu ergreifen, teilte die Kommission mit.

Die EU-Betrugsbehörde Olaf hatte 2017 aufgedeckt, dass von 2011 bis 2017 chinesische Textilien und Schuhe massiv unter Wert über Großbritannien in die EU importiert worden waren. Olaf empfahl daraufhin der EU, die Verluste von Großbritannien einzufordern, da bereits von 2007 an auf die Möglichkeit zum Betrug hingewiesen worden sei.

Summe könnte noch korrigiert werden - nach oben

Nach EU-Recht sind die Mitgliedstaaten dazu verpflichtet, Zölle auf Importe aus Drittländern zu erheben und nach Abzug eines Entgeltes an die EU abzuführen. Nach Berechnungen der Brüsseler Behörde entgingen der EU Einnahmen in Höhe von rund 2,7 Milliarden Euro.

Diese Summe könne sich im Laufe des Verfahrens noch ändern, teilte die Kommission mit - offenbar nach oben. So habe Großbritannien zudem auch gegen Mehrwertsteuervorschriften der EU verstoßen. Die Regierung in London hat nun zwei Monate Zeit, um der EU-Kommission ein Antwortschreiben zu übermitteln.

Großbritannien weist Höhe der Rückzahlungen zurück

Die britische Regierung wies die von der EU errechneten Summe zurück. "Wir glauben die genutzte Methode hat die britischen Importwerte überschätzt", sagte ein Regierungssprecher. "Sie ist nicht geeignet, einen Schätzwert der angeblichen Zoll-Unterbewertung zu errechnen."