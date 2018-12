Streit über Haushalt EU will sich bis Herbst 2019 über künftige Finanzen einigen

Die 27 EU-Regierungen wollen im Herbst 2019 den künftigen siebenjährigen Finanzrahmen der Union nach 2020 festlegen. Darauf verständigten sie sich auf dem EU-Gipfel in Brüssel.

Bei der Debatte auf Chefebene wurde EU-Diplomaten zufolge allerdings auch deutlich, wie schwierig eine Einigung werden wird. Bei dem mehr als eine Billion Euro umfassenden Finanzpaket muss nicht nur geklärt werden, wie viel die Staaten künftig in den EU-Haushalt zahlen, sondern auch wie das Geld verteilt wird und ob es an Kriterien wie die Einhaltung der Rechtsstaatlichkeit geknüpft wird.

Kanzlerin Angela Merkel sagte vor Beginn des Gipfels in Brüssel, dass sie sich sowohl für die Interessen deutscher Bauern als auch die weitere Förderung der ostdeutschen Bundesländer mit Regionalhilfemittel einsetzen wolle.

Streit über Höhe der Zahlungen

Strittig ist zwischen Nettozahlern und Nettoempfängern in der EU etwa die Höhe der Zahlungen. Die EU-Kommission hatte im Mai vorgeschlagen, dass die Staaten künftig 1,11 Prozent des Bruttoinlandsprodukts zahlen. In fixierten Preisen von 2018 käme dann für die sieben Jahre die Summe von 1,135 Billion Euro zusammen. Die Bundesregierung bietet bisher ein Prozent an.

Andere Nettozahler wie die Niederlande pochen wegen des britischen Austritts aus der EU im kommenden Jahr auf einen kleineren EU-Finanzrahmen und damit auch geringere Zahlungen. Das Europäische Parlament wiederum will mehr Geld für die EU.