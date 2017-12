Juncker-Konzept Wir brauchen keinen EU-Finanzminister

"Das Dach sollte man am besten dann reparieren, wenn die Sonne scheint." Mit diesen Worten hat EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker am Mittwoch ein umfassendes Reformkonzept für die Eurozone vorgestellt. Ähnlich wie der französische Präsident Emanuel Macron fordert er darin auch das Amt eines europäischen Wirtschafts- und Finanzministers, der gleichzeitig Chef der Eurogruppe und Vizepräsident der Kommission wäre.

Junckers Vorstoß ist nicht überzeugend. Bislang wählen die in der Eurogruppe versammelten Finanzminister der Währungsunion einen der ihren zum Chef. Erst am Montag wurde der Portugiese Mário Centeno zum Nachfolger des Niederländers Jeroen Dijsselbloem gekürt. Würde stattdessen ein Kommissionsmitglied das Amt übernehmen, so bedeutete dies eine erhebliche Machtverlagerung in Richtung der Brüsseler Behörde. Die wäre aus mehreren Gründen problematisch.

Die Kommission sei "Vertreterin des allgemeinen Interesses" heißt es in der offiziellen Begründung. Tatsächlich haben Junckers' Beamte als transnationale Schiedsrichter manchen Erfolg vorzuweisen. So brachten sie die irische Regierung gerade nach langem Ringen dazu, nachträglich rund 13 Milliarden Euro an Steuern beim US-Konzern Apple einzutreiben.

Gerade in der Finanz- und Haushaltspolitik hat die Kommission in der Vergangenheit jedoch Zweifel an ihrer Überparteilichkeit geweckt. So antwortete Juncker 2016 auf die Frage, warum er seit Jahren Frankreichs Verstöße gegen den europäischen Stabilitäts- und Wachstumspakt toleriert: "Weil es Frankreich ist." Zu den schärfsten Kritikern dieser Begründung gehörte Eurogruppen-Chef Dijsselbloem.

Noch wichtiger ist die Frage der Legitimation: Die Eurogruppe entscheidet über Programme, an denen Milliardensummen aus den Haushalten der Mitgliedsländer hängen. Diese Verantwortung wollen die Regierungen nicht aus der Hand geben - und können es auch nur bedingt. So hat das Bundesverfassungsgericht betont, dass der Bundestag an Entscheidungen über den Europäischen Rettungsfonds (ESM) beteiligt werden muss. Daran dürfte sich auch dann wenig ändern, wenn der ESM wie von Juncker gefordert zu einem Europäischen Währungsfonds weiterentwickelt wird.

Kaum Regeln, seit 20 Jahren

In einem Punkt aber hat die Kommission zweifellos Recht: Die Eurogruppe muss reformiert werden. Die Runde der Finanzminister wurde vor mittlerweile 20 Jahren explizit als informelles Gremium ins Leben gerufen, bis heute gibt es für ihre Arbeitsweise kaum Regeln. Dabei wurden hier während der Eurokrise existentielle Entscheidungen über Sparprogramme in Griechenland oder Portugal getroffen. In den betroffenen Ländern entstand der Eindruck einer Art Geheimregierung, gelenkt vom deutschen Finanzminister.

Um dem entgegenzuwirken, braucht es keinen EU-Finanzminister. Denkbar wäre stattdessen, dass die Eurogruppe einen hauptamtlichen Chef wählt. Laut einem Konzept des Think Tanks Bruegel könnte dieser die Währungsunion verstärkt nach außen vertreten und müsste auch dem EU-Parlament Bericht erstatten. Der scheidende Eurogruppen-Präsident Dijsselbloem ist derzeit de facto schon ein solcher Vollzeitchef, da die niederländische Regierung im März abgewählt wurde.

Und noch einen Schritt zu mehr Transparenz gäbe es: Bis heute veröffentlicht die Eurogruppe keine vollständigen Protokolle ihrer Sitzungen. Damit unterscheidet sie sich beispielsweise von der US-Notenbank Fed. Der Informationsmangel führte in der Vergangenheit zu viel Misstrauen, Griechenlands Ex-Finanzminister Yanis Varoufakis schnitt die Treffen sogar heimlich mit. Deutlich vertrauensbildender wäre es, die Sitzungen würden künftig für die Öffentlichkeit dokumentiert.