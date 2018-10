Rechnungshof In der EU wird immer weniger Fördergeld fehlerhaft ausgegeben

Bei der Verteilung von EU-Fördergeldern wird einem nach Bericht des Europäischen Rechnungshofs inzwischen weniger geschlampt und geschummelt. Zwar wurden geschätzt 3,3 Milliarden Euro im vergangenen Haushaltsjahr unrechtmäßig ausgegeben, wie aus dem Kontrollreport der Rechnungsprüfer hervorging. Allerdings ist das mit 2,4 Prozent ein deutlich geringerer Anteil am gesamten EU-Haushalt als in den Jahren 2016 (3,1 Prozent) und 2015 (3,8 Prozent). (Hier finden Sie den Jahresbericht in kurzer und in langer Fassung, jeweils als PDF-Datei.)

Laut den Rechnungsprüfern waren bei den EU-Zahlungen genügend Informationen verfügbar, um sogar noch mehr Fehler zu vermeiden. Die Mitgliedstaaten hätten es aber teilweise versäumt, genauer hinzuschauen. Fehlerquoten von mehr als zwei Prozent müssten als zu hoch angesehen werden, sagte Rechnungshofpräsident Klaus-Heiner Lehne.

2017 beliefen sich die EU-Ausgaben auf 137,4 Milliarden Euro, das entspricht ungefähr zwei Prozent aller öffentlichen Ausgaben in den EU-Staaten. Das Budget wird hauptsächlich von der EU-Kommission verwaltet. Bei rund zwei Dritteln der Ausgaben sind die einzelnen EU-Staaten jedoch mitverantwortlich.

Der Großteil des EU-Haushalts fließt an den Agrarsektor, dahinter folgen unter anderem die Bereiche regionale Entwicklung und Forschung. Bei Direktzahlungen sowie bei klaren Vergabeverfahren würden weniger Gelder fälschlich verwendet, heißt es im Bericht.

Bei 13 von 700 Transaktionen Betrugsverdacht

Als Beispiel für nicht statthafte Verwendung führten die Prüfer - ohne nähere Details zu nennen - eine Forschungseinrichtung in Deutschland an, die für ein Projekt Zuschüsse erhalten hatte. Anstatt diese jedoch projektgebunden etwa für Personalkosten einzusetzen, wurde das Geld in der Zentrale zweckentfremdet.

Absichtlichen Betrug vermuteten die Prüfer allerdings nur selten. Fälle, bei denen es zumindest einen Anfangsverdacht gibt, leitet der Hof an die EU-Betrugsbekämpfungsbehörde Olaf weiter. 2017 waren es 13 von rund 700 geprüften Transaktionen.

Mit Blick auf die Verhandlungen für den Haushaltsrahmen ab 2021 warnten die Rechnungsprüfer vor überzogenen Erwartungen. Angesichts der Tatsache, dass das EU-Budget nur etwa ein Prozent des Bruttonationaleinkommens ausmache, sollte die EU keine zu großen Versprechungen machen, was mit dem Geld alles bewältigt werden könnte.

Die EU-Kommission plant für den Etat der Jahre 2021 bis 2027 mit Gesamtausgaben von 1279 Milliarden Euro. In den kommenden Monaten stehen harte Verhandlungen zwischen den EU-Staaten und dem Europaparlament an. Das Geld im EU-Budget stammt unter anderem aus Beiträgen der Mitgliedstaaten sowie aus Zolleinnahmen auf Importe, die aus Nicht-EU-Staaten eingeführt werden.