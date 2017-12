Portugals Finanzminister Mário Centeno wird Chef der Euro-Gruppe

Der portugiesische Finanzminister Mário Centeno leitet künftig die Euro-Gruppe. Bei der Wahl setzte er sich gegen drei Mitbewerber durch, wie am Montag aus Euro-Gruppen-Kreisen bekannt wurde. Zuvor hatte bereits der scheidende Amtsinhaber Jeroen Dijsselbloem durchblicken lassen, dass Centeno sein Nachfolger wird.

Der Sozialist Centeno war nach SPIEGEL-Informationen auch der Wunschkandidat von Bundeskanzlerin Angela Merkel. Dies hatte Merkel in Gesprächen mit anderen Staats- und Regierungschefs am Rande des EU-Afrika-Gipfels vergangene Woche zu erkennen gegeben.

Um die Nachfolge des niederländischen Sozialdemokraten Dijsselbloem hatten sich neben Centeno auch die Finanzminister Peter Kazimir (Slowakei), Pierre Gramegna (Luxemburg) und Dana Reizniece-Ozola (Lettland) beworben.

Eine der wichtigsten Aufgaben des neuen Euro-Gruppen-Chefs dürfte in den kommenden Jahren die Reform der Eurozone werden. Dabei zeichnen sich Konflikte mit der EU-Kommission ab. Kommissionchef Jean-Claude Juncker stellt am Mittwoch ein Reformkonzept vor, das an verschiedenen Stellen eine Stärkung seiner Behörde zulasten der Mitgliedstaaten vorsieht.