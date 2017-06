Ärger über IWF Wo Griechen und Deutsche sich mal einig sind

Seit Jahren sind sich Politiker in Berlin und Athen uneins darüber, wie das von Schulden geplagte Griechenland wieder auf die Beine kommen kann. Doch trotz der vielen Differenzen können sich die beiden Regierungen auf einen gemeinsamen Störenfried einigen: den Internationalen Währungsfonds (IWF).

Sowohl die Deutschen als auch die Griechen vermuten, dass sich der IWF nicht länger am griechischen Rettungsprogramm beteiligen will. Ursprünglich wurde im Sommer 2015 vereinbart, dass der IWF bis zu 16 Milliarden Euro zum dritten Rettungspaket für Griechenland beisteuert. Doch noch hat der IWF keinen Cent an Athen überwiesen.

"Ich glaube, dass der IWF gerade versucht, so schnell wie möglich aus dem Programm herauszukommen", sagte Lars Feld, Mitglied des Sachverständigenrats, am Mittwoch auf einer Konferenz in Frankfurt dem SPIEGEL.

IWF-Chefin Christine Lagarde hält die Schulden Griechenlands für nicht tragbar und fordert einen Schuldenschnitt für das Land. Doch die Bundesregierung will, dass der Schnitt erst 2018 kommt. Das Kalkül der Bundesregierung: So wird das Thema aus dem Bundestagswahlkampf 2017 herausgehalten.

Andererseits besteht man in Berlin auf der Kooperation mit dem Währungsfonds. Denn nur wenn der IWF mit seinen strengen Auflagen und mit seinem Kapital dabei ist, lassen sich die Griechenland-Rettungspakete den deutschen Steuerzahlern vermitteln.

Die Griechen wiederum sind sauer auf den IWF, weil dieser sich nicht energisch genug für eine Reduzierung der Schuldenlast einsetze. "Wir haben alle bitteren, unpopulären Maßnahmen durchgesetzt, auf die der IWF bestand", heißt es von Regierungsseite in Athen. "Aber wir ernten keinerlei Vorteile bei seinen Ideen für Schuldenerleichterungen."

Die Hängepartie wird zu einem großen Problem für Griechenland. Denn solange sich der IWF nicht entschieden hat, nimmt die Unsicherheit unter Investoren in Griechenland zu. "Wir fordern vom IWF Klarheit", sagt der griechische FinanzministerEuklidis Tsakalotos, "wir haben nur noch 14 Monate bis zum Start des Programms, der IWF sollte sich besser bald entscheiden."

"Ich verstehe nicht, was der IWF will"

Ein hochrangiger Regierungsbeamter in Athen wird noch deutlicher: "Ich verstehe nicht, was der IWF will", sagt er. "Wenn sie aussteigen wollen, sollten sie es deutlich sagen und die Europäer sich allein um die Griechenlandrettung kümmern lassen."

Aus griechischer Sicht verhindert das Zögern des IWF auch die Aufnahme von griechischen Staatanleihen in das Aufkaufprogramm der Europäischen Zentralbank. Der griechische Zentralbankchef Yannis Stournaras warnte in Frankfurt, die griechische Wirtschaft könne "nicht ein weiteres Jahr der Unsicherheit darüber verkraften, ob es einige Erleichterungen gibt oder nicht".

Finanzminister Tsakalotos betont, dass Athen nicht die sofortige Umsetzung von Maßnahmen zum Abbau der griechischen Schulden fordere. Athen wünsche sich aber, dass die Eurogruppe bei ihrer nächsten Tagung am 15. Juni Beschlüsse fasse, die Vertrauen in Griechenland an den Finanzmärkten erzeugten. Es dürfe nicht der Eindruck entstehen, dass "Europa die Entscheidungen in die Zukunft verschoben hat".