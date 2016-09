Investitionsfonds der EU Viel Geld, wenig Wirkung

Die Zahlen, die Jean-Claude Juncker am Mittwoch dem EU-Parlament präsentiert, erscheinen beeindruckend: In den vergangenen zwölf Monaten seien Investitionen in Höhe von 116 Milliarden Euro angestoßen worden, sagte der EU-Kommissionschef. Mehr als 200.000 kleine Unternehmen und Start-ups in ganz Europa hätten Darlehen erhalten. Mehr als 100.000 neue Arbeitsplätze seien geschaffen worden.

Ursache all dieser positiven Veränderungen ist nach Junckers Darstellung der sogenannte Europäische Fonds für strategische Investitionen, kurz EFSI. Oder, anders ausgedrückt: Ursache all dieser positiven Veränderungen ist nach Junckers Darstellung Jean-Claude Juncker. Immerhin war er es höchstpersönlich, der den Fonds schon kurz nach seinem Amtsantritt im November 2014 auf den Weg gebracht hat.

Der EFSI ist das Prestigeprojekt des 61-jährigen Luxemburgers. Aber funktioniert er überhaupt?

Ziel des 2015 gegründeten Fonds ist es, die Arbeitslosigkeit in der EU zu bekämpfen. Funktionieren soll das so: Der EFSI nimmt Investoren das Hauptausfallrisiko für riskante Projekte ab. Das soll private Geldgeber dazu bringen, mehr zu investieren. Die zusätzlichen Investitionen sollen die Konjunktur ankurbeln. Dadurch wiederum sollen neue Jobs entstehen.

Gewaltiger Hebel

Der Hebel des EFSI ist nach Junckers Darstellung gewaltig: Die EFSI-Garantie erlaubt es der Europäischen Investitionsbank (EIB), risikoreichere Kredite in Höhe von bis zu 60 Milliarden Euro aufzunehmen. Diese Kredite sollen bis 2018 insgesamt Investitionen in Höhe von rund 315 Milliarden Euro anstoßen und zwischen 1 und 1,3 Millionen neue Arbeitsplätze schaffen.

Juncker hält seinen Fonds schon jetzt für einen großen Erfolg. Und er hat am Dienstag angekündigt, ihn zu verlängern: Der EFSI soll nun bis 2020 laufen und Investitionen in Höhe von mindestens 500 Milliarden Euro anstoßen, sagte Juncker in seiner Rede zur Lage der Europäischen Union.

Den Beweis, dass sein Fonds überhaupt funktioniert, bliebt Jucker indes schuldig. Denn die Investitionssumme von bislang 116 Milliarden Euro sagt noch nicht viel über den Erfolg des EFSI aus. Sie zeigt lediglich, dass die günstigen EIB-Kredite Abnehmer finden.

Viel wichtiger wären Angaben darüber, wie riskant die Vorhaben sind, die der EFSI fördert. Sind es Projekte, die ohne Juncker-Fonds keine Chance auf Realisierung gehabt hätten? Dann würde der EFSI funktionieren. Oder handelt es sich um Projekte, die so oder so Geldgeber gefunden hätten? Dann wäre Juckers Fonds nur wenig wirksam.

Risiko-Geld für die A6

Angaben zum Risikoprofil der geförderten Projekte aber hat die EU-Kommission bislang nicht gemacht. Sie finden sich weder in der Liste der inzwischen fast 300 genehmigten Projekte, die die EU-Kommission veröffentlicht hat. Noch hatte Juncker am Dienstag etwas dazu zu sagen.

Schaut man sich die Liste der geförderten Projekte an, dann wirken viele von ihnen nicht besonders riskant. Der EFSI fördert demnach unter anderem den Ausbau der Autobahn A6 in Deutschland oder den Bau von Windparks - Projekte, die wohl auch ohne zusätzliches EU-Geld zustande gekommen wären.

Riskantere Projekte - wie der Bau der ersten europäischen Schmelzanlage zur Wiederverwertung von Titan aus Flugzeugen - sind in der langen Liste dagegen nur selten zu finden.

Solange sich das nicht ändert, wird es wenig bringen, einfach nur das Volumen des EFSI auszuweiten. Die Wirkung des Fonds bleibt dann trotzdem begrenzt.