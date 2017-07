Ratssitzung EZB belässt Leitzins bei null Prozent

Die Europäische Zentralbank (EZB) belässt den Leitzins im Euroraum weiterhin auf dem Rekordtief von null Prozent und verlangt von Geschäftsbanken für das Geldparken nach wie vor 0,4 Prozent Strafzinsen. Zudem steckt die Notenbank noch bis mindestens Ende Dezember 2017 Monat für Monat 60 Milliarden Euro in den Kauf von Staats- und Unternehmensanleihen. Diesen Kurs hat der EZB-Rat nun bestätigt.

Sie zieht auch weiterhin eine mögliche Erhöhung des Volumens bei ihrem milliardenschweren Wertpapierkaufprogramm QE in Betracht. Einige Experten und Anleger hatten erwartet, dass die EZB diesen Passus in ihrer schriftlichen Erklärung ändern würde. Die Finanzmärkte reagierten erleichtert auf das Festhalten an dieser EZB-Option - der Dax legte im Anschluss um 0,7 Prozent auf 12.534 Punkte zu. Die Renditen der zehnjährigen Bundesanleihen sackten dagegen von 0,56 auf 0,53 Prozent ab.

Die Hoffnung war groß, dass Notenbank-Präsident Mario Draghi zumindest Andeutungen über einen Einstieg in den Ausstieg aus der ultralockeren Geldpolitik machen würde. Anfang Juni hatte die EZB erste vorsichtige Hinweise gegeben: Die Wachstumsrisiken für den Euroraum seien weitgehend ausgeglichen statt abwärtsgerichtet, hatte Draghi vor sechs Wochen mitgeteilt. Zudem hatte die EZB die Passage zu möglichen weiteren Zinssenkungen gestrichen.

Wie am Morgen bereits die japanische Notenbank bleibt nun auch die EZB erst mal weiter bei ihrer Politik des billigen Geldes. Dabei steht sie wegen der gestiegenen Inflation bereits unter Druck. Auch die Konjunktur im Euroraum läuft wieder besser - Anreize, mit dem günstigen Kapital Konjunktur und Inflation anzukurbeln, werden weniger wichtig. Angestrebt wird Preisstabilität bei einer Inflationsrate von knapp unter zwei Prozent.

Die Folgen der EZB-Politik: Sparer bekommen kaum noch Zinsen, Banken tun sich mit dem Geldverdienen schwer. Kreditnehmer wiederum von günstigen Konditionen - zum Beispiel beim Kauf von Häusern und Wohnungen.

Der Präsident des Münchner Ifo-Instituts, Clemens Fuest, hatte die EZB noch vor der Zinsentscheidung dazu aufgefordert, jetzt eine Strategie für den Ausstieg aus der ultraexpansiven Geldpolitik mitzuteilen. "Ohne ein klar kommuniziertes Programm zum Ausstieg aus der expansiven Geldpolitik gerät die EZB nur immer mehr unter Druck, die Geldschwemme aufrechtzuerhalten", teilte er mit. Darüber hinaus würde das EZB-System immer mehr zum Gläubiger der Mitgliedstaaten der Eurozone. "Das ist eine Gefahr für die Unabhängigkeit der Geldpolitik."

Konkrete Schritte erwarten Ökonomen frühestens in der September-Sitzung des EZB-Rates. Dann liegen den Währungshütern die neuesten Prognosen der Notenbank zur Entwicklung der Konjunktur und der Teuerungsrate im Euroraum vor.