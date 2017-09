Expansive Geldpolitik Draghis Dilemma

Welches gesellschaftliche Problem belastet Sie persönlich am meisten? Die meisten Menschen in Europa antworten auf diese Frage: steigende Preise. Inflation mag nicht das vordringliche politische Problem sein, das derzeit die Bürger umtreibt. Aber dass das tägliche Leben teurer wird, das bereitet allerdings Vielen Sorge - gerade in Süd- und Osteuropa, wo die Folgen der langen Wirtschaftskrise nach wie vor spürbar sind. So zeigt es die aktuelle Eurobarometer-Umfrage.

Schnitt. Auftritt Mario Draghi. Wenn der Chef der Europäischen Zentralbank (EZB) am Donnerstag vor die Presse tritt, dürfte er andere Akzente setzen. Die Inflationsrate, wird er dann wohl sagen, sei immer noch zu niedrig. Der Aufschwung brauche nach wie vor "einen sehr substanziellen Grad an monetärer Unterstützung" durch die Zentralbank, "damit sich allmählich ein tieferliegender Inflationsdruck aufbauen kann".

So, oder so ähnlich, hat es Draghi in den vergangenen Monaten immer wieder formuliert. Die Zentralbank wünscht sich höhere Inflationsraten. Zuletzt stiegen die Verbraucherpreise im Euroraum um 1,5 Prozent, weniger als die von der EZB angepeilte Rate von mittelfristig knapp 2 Prozent. Dass die hohen Preise bei Immobilien, Aktien und Anleihen auch eine Form von Inflation sind, nimmt die Zentralbank in Kauf. Die Wirtschaft soll erst mal richtig Fahrt aufnehmen und Schulden abtragen, damit der Aufschwung, der gerade erst bei den Bürgern in Spanien oder Frankreich anzukommen beginnt, nicht gleich wieder zusammenklappt.

Die EZB kippt deshalb weiter Geld in großem Stil in die Märkte. Monat für Monat kauft sie Wertpapiere im Wert von 60 Milliarden Euro an und hofft darauf, dass die reale Wirtschaft weiter Fahrt aufnimmt.

Wann ist Schluss damit?

Es ist diese Frage, die die Börsen umtreibt. Das derzeitige Aufkaufprogramm der EZB läuft bis Ende 2017. Nun warten alle auf Ansagen, wie es kommendes Jahr weitergeht. Möglich, dass Draghi diese Woche erste Details verkündet. Vermutlich wird die EZB ihre monatlichen Wertpapierkäufe nur ganz langsam reduzieren; auch 2018 dürfte sie noch die Konjunktur anschieben. Nach dem Motto: Bloß keine Unruhe an den Finanzmärkten. Die Leitzinsen bleiben in diesem Szenario übrigens noch für lange Zeit bei null.

Viele Bürger mögen sich stabile Preise und eine positive Verzinsung ihrer Ersparnisse wünschen. Die Notenbanken, nicht nur die EZB, hingegen sehen sich gezwungen, weiterhin extrem freigiebig Geld unter die Leute zu bringen.

Dabei ist die Lage eigentlich nicht schlecht. Die Wirtschaft der Eurozone wächst seit fast vier Jahren ununterbrochen. Der Aufschwung hat inzwischen sogar Italien und Griechenland erfasst. Die Beschäftigung steigt. Die Angst vor einer Deflation, also einer Abwärtsspirale mit sinkenden Preisen und schrumpfendem Sozialprodukt, ist verflogen.

Die Wirtschaft hat die Krise hinter sich gelassen - die Notenbanken aber sind immer noch im Krisenmodus.

Noch mal die Frage: Wann ist Schluss damit?

Die Notenbanker sind irritiert, dass die Wirtschaft anders funktioniert als früher. Im Zweifel tun sie lieber zu viel als zu wenig. Und sie wissen: Die Finanzmärkte reagieren extrem sensibel, wenn sie Kursänderungen erwarten.

Der Euro wird immer stärker

In Zeiten hyperexpansiver Geldpolitik, in der alle Zinssätze bereits extrem niedrig sind, ist der Wechselkurs wohl die wichtigste verbliebene Stellschraube für die Notenbanken. In den vergangenen Jahren war das bereits zu beobachten: Nachdem Draghi 2014 öffentlich darüber zu sprechen begann, dass auch die EZB Wertpapiere aufkaufen könne ("quantitative Lockerung") - wie zuvor schon die Notenbanken der USA und Großbritanniens -, reagierten die Wechselkurse prompt: Gegenüber praktisch allen anderen Währungen verlor der Euro an Wert. Die Abwertung setzte sich fort, als die EZB im Frühjahr 2015 tatsächlich mit ihren Anleihekäufen begann, was insbesondere der Industrie in schwächeren Volkswirtschaften half (und Deutschlands außenwirtschaftliche Überschüsse in immer weitere Höhen trieb).

Seit April dieses Jahres jedoch erleben wir das Gegenteil: Der Euro wird immer stärker.

Binnen fünf Monaten hat er 12 Prozent gegenüber Dollar und Pfund zugelegt, 13 Prozent gegenüber dem Yen, 7 Prozent gegenüber dem Schweizer Franken, 8 Prozent gegenüber dem Yuan, 18 Prozent gegenüber dem Rubel, 13 Prozent gegenüber der Rupie. Im Durchschnitt aller wichtigen Handelspartner hat er in etwa wieder den Wert erreicht, den er vor Beginn der Lockerungsübungen Ende 2014 hatte.

Dabei ist der Anlass für die Aufwertung vergleichsweise unspektakulär: Seit April hat die EZB ihre Anleihekäufe lediglich reduziert, auf 60 Milliarden Euro monatlich; zuvor hatte sie 80 Milliarden gekauft.

Und dann sind da noch die USA, wo die Zinsen doch nicht so schnell steigen wie erwartet. Schwache Zahlen vom amerikanischen Arbeitsmarkt in der abgelaufenen Woche könnten die Straffung der US-Geldpolitik abermals verzögern. Bislang ist die EZB mit einigem Abstand der Fed gefolgt. Geht es so weiter, wird sich auch die EZB allenfalls äußerst vorsichtig vorantasten.

Das Dilemma für Draghi & Co.: Würde die Euro-Bank einen forschen Ausstieg aus der Billiggeld-Ära einleiten, flösse Kapital in breiten Strömen nach Europa. Der Euro würde massiv aufwerten gegenüber dem Dollar und anderen wichtigen Währungen - Gift für die Wirtschaft, gerade in schwachen Ländern wie Italien, deren Exporte vom relativ billigen Euro profitiert haben.

Abstimmung der großen Notenbanken wäre notwendig

Globale Finanzmärkte verbinden die Volkswirtschaften heute zu einem dichten Geflecht. Versucht eine Notenbank den Krisenmodus zu verlassen und die Geldversorgung zu straffen, ist sie mit einer empfindlichen Aufwertung ihrer Währung konfrontiert.

Entsprechend dürfte sich in der Eurozone ein Ausstieg aus der "quantitativen Lockerung" weiter verzögern, selbst wenn er eigentlich überfällig wäre. Durchaus problematisch: Lässt eine Normalisierung der Geldversorgung zu lange auf sich warten, droht ein übersprudelnder Boom, gefolgt von der nächsten Finanzkrise.

Wegen dieser wechselseitigen internationalen Abhängigkeiten sollten sich die EZB, die Fed und die anderen großen Notenbanken eigentlich abstimmen und gemeinsam allmählich die Geldpolitik normalisieren: Anleihekäufe einstellen, Zinsen anheben. Eine global konzertierte Aktion - damit Geld und Finanzen stabil bleiben.

Aber wie die Dinge liegen, wird es dazu so bald nicht kommen.

Die wichtigsten Wirtschaftstermine der Woche

MONTAG

Berlin - Duell-Nachlese - Nach der Fernsehdiskussion zwischen den Spitzenkandidaten Merkel und Schulz debattiert das politische Deutschland Stärken und Schwächen der beiden.

Berlin - Dicke Luft - Bundeskanzlerin Merkel trifft Vertreter von Städten mit hoher Stickoxidbelastung durch Diesel-Fahrzeuge.

Xiamen - BRICS in the Wall - Fortsetzung des Gipfels (bis Dienstag) Brasiliens, Russlands, Indiens, Chinas und Südafrikas (BRICS). Die Fünf sehen sich als Gegengewicht zu den G7.

DIENSTAG

Frankfurt am Main - Members only - Die Deutsche Börse überprüft die Zusammensetzung der Aktienindizes Dax & Co.

Wahlkampf I - Merkel in Heidelberg, Schulz in Peine, Göring-Eckardt in Falkensee, Stoiber in Kulmbach.

MITTWOCH

Luxemburg - Chip, Chip, hurra? - Der Europäische Gerichtshof urteilt über die Milliardenstrafe, die die EU-Kommission gegen den Chiphersteller Intel verhängt an. Der europäische Generalanwalt hat die Aufhebung des Urteils empfohlen.

Wahlkampf II - Schulz in Münster und Wuppertal, Merkel in Finsterwalde und Torgau, Göring-Eckardt in Lüneburg, Kramp-Karrenbauer in Stralsund, Wanka in Waren, von Storch in Meiningen.

DONNERSTAG

Frankfurt am Main - Klar zur Wende? - EZB-Ratssitzung mit Entscheidung über die weitere Geldpolitik.

Kiel/Halle - Fortschrittsbericht - Konjunkturprognosen des Instituts für Weltwirtschaft und des Instituts für Wirtschaftsforschung Halle.

Wahlkampf III - Merkel in Ludwigshafen und Neustadt an der Weinstraße, Schulz in Kassel und Marburg, Altmaier auf Rügen, Özdemir in Dresden, Seehofer in München, Gröhe in Stralsund.

FREITAG

Wiesbaden - Deutschlands äußere Flanke - Neue Zahlen des Statistischen Bundesamts zu den Exporten im Juli.

Wahlkampf IV - Merkel in Barth, Strasburg und Wolgast, Schulz in Würzburg, Lindner in Hamburg und Kiel, Herrmann in Altötting, Gabriel in Dresden, Özdemir in Hameln, Seehofer in Nürnberg, zu Guttenberg in Schwabmünchen, von Storch in Berlin.

SAMSTAG

Peking - Preise süßsauer - Chinas Statistikamt veröffentlicht Inflationszahlen für August.

Wahlkampf V - Lindner in Lübeck und Rostock, Göring-Eckardt in Göttingen, Schulz in Mainz und Saarlouis, Gauland in Nürnberg, Merkel in Reutlingen.

SONNTAG

Wahlkampf VI - Lindner in Dresden, Magdeburg und Potsdam, zu Guttenberg in Fürth.