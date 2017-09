Kampf um Draghi-Nachfolge Frankreich und Italien wollen Weidmann als EZB-Chef verhindern

Italien und Frankreich wehren sich gegen die Berufung von Bundesbankpräsident Jens Weidmann als Nachfolger von Mario Draghi zum nächsten Präsidenten der Europäischen Zentralbank (EZB). Nach SPIEGEL-Informationen gaben Vertreter beider Staaten Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble (CDU) und seinen Beamten zu verstehen, dass sie zwar nichts gegen einen Deutschen an der Spitze der Notenbank einzuwenden hätten - nur sollte es eben nicht Weidmann sein. Mit Weidmann als Nachfolger von Mario Draghi, so die Befürchtung in den Südländern, sei eine flexible und pragmatische Krisenpolitik, wie etwa der massenhafte Ankauf von Staatsanleihen, nicht zu machen. (Lesen Sie hier die ganze Geschichte im neuen SPIEGEL.)

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und Schäuble wollen dennoch hart bleiben: "Wir haben nur einen qualifizierten Kandidaten im Angebot, und das ist Weidmann", heißt es im Regierungslager.

Draghis Nachfolge steht zwar erst im Oktober 2019 an, doch längst bringen sich zwei Lager in Stellung - die Befürworter des Deutschen und die, die ihn verhindern wollen. Hinter der Personalie steckt jede Menge Zündstoff, darunter vor allem der altbekannte Konflikt zwischen den Südländern, die von Draghis lockerer Geldpolitik besonders profitieren, und Staaten wie Deutschland, die um die Zinsen ihrer Sparer und die Stabilität der Währung fürchten.

Ins Visier rückt dabei zunächst die Frage, wer bereits im kommenden Jahr Draghis Vize an der EZB-Spitze, dem Portugiesen Vítor Constancio, folgt. Die Deutschen favorisieren den spanischen Wirtschaftsminister Luis de Guindos für diesen Posten. Danach, so die Idee, könnte Weidmann im Jahr darauf auf den Spitzenjob aufrücken, dem Regionalproporz zwischen Nord- und Südländern an der Spitze der Bank wäre wieder Genüge getan.

Nach Informationen des SPIEGEL ist jedoch EZB-Chef Draghi selbst von Weidmann als Nachfolger wenig begeistert. Hinweise, wonach Draghi den Niederländer Klaas Knot als Vize favorisiert und so Weidmann als weiteren Vertreter eines nördlichen Landes verhindern will, weist die EZB auf Anfrage des SPIEGEL zurück. "Die Auswahl der Mitglieder des EZB-Direktoriums liegt in den Händen demokratisch legitimierter Gremien - Europäischer Rat, Europäisches Parlament und Eurogruppe - nicht der EZB", sagte eine Sprecherin.