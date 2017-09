Ratssitzung EZB belässt Leitzins bei null Prozent

Viele hatten ein Signal für eine Wende in der Geldpolitik erwartet - doch die Europäische Zentralbank (EZB) bleibt unverändert auf ihrem Kurs. Die EZB hält den Leitzins im Euroraum auf dem Rekordtief von null Prozent. Parken Geschäftsbanken Geld bei der Notenbank, kostet das die Institute weiterhin 0,4 Prozent Strafzinsen. Das hat der Rat der Notenbank beschlossen, wie die EZB mitteilt.

Ebenfalls unverändert ist auch die Sprachregelung der EZB bei den umstrittenen Käufen von Staatsanleihen. Sie hält sich weiterhin die Möglichkeit einer Ausweitung offen. Die entsprechende Passage aus den vergangenen Monaten findet sich wortgleich auch diesmal in der schriftlich verbreiteten Stellungnahme des EZB-Rats.

Seit März 2015 kauft die EZB massiv Staatsanleihen der Euroländer auf, früher im Umfang von 80 Milliarden Euro im Monat, derzeit sind es noch 60 Milliarden Euro. Bis zum Ende dieses Jahres wird dieses Programm auf jeden Fall fortgesetzt, das hatte die Notenbank bereits vor längerem garantiert. Einige Experten und Anleger hatten allerdings zuletzt erwartet, dass die EZB an diesem Donnerstag zum ersten Mal ein vorsichtiges Signal geben könnte, die Anleihenkäufe zu reduzieren oder gar zu beenden.

Ein solches Signal könnte EZB-Chef Mario Draghi auch auf der Pressekonferenz nach der Ratssitzung senden, zumindest in Form von Andeutungen. Anfang Juni hatte die EZB erste vorsichtige Hinweise darauf gegeben, dass eine Wende in der Geldpolitik anstehen könnte. Damals hatte sie Formulierungen bei der Bewertung der Aussichten auf Wirtschaftswachstum in der Eurozone geändert und darauf verzichtet, wie zuvor weitere Zinssenkungen als Möglichkeit zu nennen.

Zudem hatte Draghi im Juli angekündigt, der EZB-Rat werde ab Herbst über mögliche Kursänderungen diskutieren, und zwar auf Grundlage der neuesten Prognosen zur Entwicklung von Konjunktur und Inflation im Euroraum. Beides hatte zuletzt deutlich zugelegt, Ökonomen erwarten daher, dass die EZB im Jahr 2018 schrittweise erst die Anleihenkäufe zurückfahren und anschließend allmählich den Leitzins anheben wird.