Europawahlprogramm SPD plant Spezialeinheit gegen Steuertrickser 

Nach der Abkehr von Hartz IV und den Plänen für eine Grundrente will die SPD auch in der internationalen Steuerpolitik ihr Profil schärfen. "Konzerne besteuern - Steuerkriminalität und Steuerdumping beenden" - so lautet der Titel des steuerpolitischen Teils des SPD-Programms für die Europawahl. Der zweiseitige Abschnitt liegt dem SPIEGEL vor.

Die SPD hat die Europawahl am 26. Mai zu einer "Schicksalswahl" erklärt, es sei die "wichtigste Wahl für unseren Kontinent in unserem Jahrzehnt", sagte Spitzenkandidatin Katarina Barley bei ihrer Nominierung im Herbst. Der Parteivorstand will den Entwurf für das Europawahlprogramm am Montag beschließen. Ein Parteikonvent soll das Programm dann am 23. März verabschieden.

Internationale Großkonzerne, die in Europa Milliarden erwirtschaften, sollen ihren "fairen Anteil für die solidarische Gesellschaft leisten", fordert die SPD im Programm. Es müsse Schluss sein "mit dem Wettlauf um die niedrigsten Unternehmensteuern zwischen den Mitgliedstaaten".

"Der kleine Bäcker soll wissen, dass auch der große internationale Konkurrent mit seiner Filiale an der Ecke Steuern zahlt", sagte Barley dem SPIEGEL. "Wir wollen den sozialen Zusammenhalt stärken und Europa zu einem sozialen Europa machen."

Die steuerpolitischen Forderungen des SPD-Programms im Überblick: