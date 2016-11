Eurozone Arbeitslosenquote fällt unter zehn Prozent

Die Quote für Arbeitslosigkeit in der Eurozone ist im vergangenen Monat auf auf 9,8 Prozentpunkte gesunken. Das teilte das Statistikamt Eurostat am Donnerstag in Luxemburg mit. Dies ist der niedrigste Stand seit Juli 2009.

Im Euroraum waren im Oktober 15,908 Millionen Menschen ohne Arbeit. Im Monatsvergleich fiel die Zahl um 178.000, zum Vorjahresmonat ging sie um 1,124 Millionen zurück.

Nach wie vor bleiben die Unterschiede zwischen den Euroländern groß: Während die Arbeitslosenquote in Deutschland nach europäischen Standards nur 4,1 Prozent beträgt, liegt sie in Griechenland bei 23,4 Prozent und in Spanien bei 19,2 Prozent.