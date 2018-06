Haushalt, Währungsfonds, Bankenhaftung Was Deutschland und Frankreich mit der Eurozone vorhaben

Wenn sich die Finanzminister der Eurozone an diesem Donnerstag in Luxemburg treffen, beraten sie über die Überweisung der vorerst letzten Rate an Griechenland. Seit 2010 war das Land auf Finanzhilfen seiner Europartner angewiesen, ab August soll es endlich wieder auf eigenen Beinen stehen.

Wenn alles gut geht, kann dann endlich ein symbolischer Schlussstrich unter die erste schwere Krise der noch jungen Währungsunion gezogen werden. Doch die Arbeit endet keineswegs. Damit die Eurozone für die nächste Krise besser gewappnet ist, sind umfangreiche Reformen geplant.

Auf einen möglichen Fahrplan haben sich Deutschland und Frankreich nach langem Hin und Her am Dienstag in Meseberg geeinigt. Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) und sein französischer Amtskollege Bruno Le Maire stellen ihn nun den Kollegen vor. Kritische Nachfragen dürfte es aber nicht nur aus anderen Eurostaaten geben, sondern vor allem aus Bayern: Denn in Deutschland hat die CSU nach der Migration auch die Europolitik als mögliche Bruchlinie mit Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) entdeckt.

Welche Pläne haben Scholz und Le Maire also im Gepäck, und wo sind diese besonders konfliktträchtig?

Rettungsfonds ESM: Wir bauen aus

Der Europäische Stabilitätsmechanismus (ESM) war die wichtigste Antwort der Euroländer auf die Krise mehrerer Mitgliedsländer. Weil sich diese Länder selbst am Kapitalmarkt nur noch gegen hohe Zinsen Geld von Investoren leihen konnten, versorgte der ESM sie mit günstigeren Krediten. Der Rettungsschirm selbst kann sich nämlich zu deutlich besseren Konditionen Geld leihen, weil die Euroländer gemeinsam für ihn bürgen. Im Gegenzug für die Hilfen des ESM müssen sich die Empfänger zu umfangreichen Reform- und Sparprogrammen verpflichten.

Kam der vom Deutschen Klaus Regling geleitete ESM bislang erst in der Krise zum Einsatz, so soll er künftig verstärkt präventiv eingesetzt werden. Dazu wird er in Richtung eines Europäischen Währungsfonds entwickelt, der die Lage in Euroländern überwacht und mit ihnen, wenn nötig, die Bedingungen von Hilfsprogrammen aushandelt. Dadurch dürfte er die Rolle des Internationalen Währungsfonds (IWF) übernehmen, mit dem sich die Europäer schon bei der Griechenland-Rettung kaum noch einig wurden.

DPA ESM-Chef Regling

Der ESM soll außerdem eine sogenannte Letztsicherung für den europäischen Bankenabwicklungsfonds übernehmen. Das bedeutet, dass er dem Fonds über eine sogenannte Kreditlinie für den Notfall Darlehen bis zu einer bestimmten Höhe zusichert. In der nächsten Bankenkrise soll dadurch signalisiert werden, dass genügend Mittel zur Bewältigung zur Verfügung stehen.

Konfliktpotenzial: derzeit gering

Der ESM war zeitweise sehr umstritten, wie diverse Klagen vor dem Bundesverfassungsgericht zeigen. Im Koalitionsvertrag sind seine Fortführung und auch der Ausbau zum Währungsfonds vorgesehen. Allerdings legt man auch in den Regierungsfraktionen Wert darauf, über Hilfen des ESM weiter mitzuentscheiden - was das Finanzministerium zusichert.

Zur derzeit geringen Aufregung trägt bei, dass die Eurorettung bislang weitgehend reibungslos funktionierte und sogar Gewinne für Deutschland abwirft. Da die ESM-Kredite aber noch über Jahrzehnte laufen, sind Konflikte in der Zukunft nicht ausgeschlossen - etwa über einen möglichen Schuldenschnitt, also einen Teilerlass von Krediten, die an Euroländer geflossen sind.

Bankenunion: Alle sollen mithaften

Vor der Eurokrise kam die Finanzkrise: Auch europäische Banken hatten sich verzockt und mussten in ihren Heimatländern mit Milliarden gestützt werden. Künftig sollen anstelle der Steuerzahler Aktionäre und Eigentümer die Banken retten. Deshalb haben die Europäer bereits eine gemeinsame Aufsicht für Großbanken sowie den Abwicklungsfonds geschaffen, den der ESM künftig absichern soll.

Als dritte Säule der Bankenunion gilt eine gemeinsame Einlagensicherung für die Guthaben europäischer Bankkunden. Allerdings warnen Unionsvertreter vor einer schnellen Einführung, weil deutsche Sparer dann für die Verluste angeschlagener italienischer oder griechischer Banken haften könnten.

DPA Bankenviertel in Frankfurt

Deutschland und Frankreich stellen sich deshalb hinter Pläne, wonach die Banken vor Einführung einer Einlagensicherung zunächst weiter faule Kredite ab- und Risikopuffer aufbauen müssen. Auch für Insolvenzen soll es einheitlichere Regeln geben, hier wollen die beiden Länder vorangehen. "Eine gemeinsame Einlagensicherung in Europa ist ein langfristiges Projekt", versicherte Scholz am Mittwoch.

Konfliktpotenzial: mittel

Die aktuell ruhige Lage an den Finanzmärkten und der langfristige Fahrplan von Deutschland und Frankreich bieten derzeit eher wenig Potenzial für Streit. Allerdings könnte das Thema schnell in den Fokus geraten, wenn sich die seit Langem schwelende Bankenkrise in Italien verschärft. Eine Krise des seit Kurzem von einem Populistenbündnis regierten Landes könnte besonders französische Banken treffen, die hier mit Abstand die meisten Kredite vergeben haben.

Eurohaushalt und Arbeitslosenversicherung: Europa soll gleicher werden

Die Eurozone soll nicht nur auf Krisen reagieren, sondern diese auch durch eine Angleichung der Lebensverhältnisse unwahrscheinlicher machen: Mit dieser zentralen Botschaft hat sich Frankreichs Präsident Emmanuel Macron in Meseberg grundsätzlich durchgesetzt. Greifbarstes Ergebnis seines Erfolgs: Bundeskanzlerin Angela Merkel unterstützt einen eigenen Haushalt für die Eurozone ab 2021.

Der Haushalt soll laut den Beschlüssen von Meseberg "die Wettbewerbsfähigkeit, Konvergenz und Stabilisierung" innerhalb der Währungsunion fördern. Mit den Mitteln könnten Investitionen in einzelnen Ländern gefördert werden, und sie könnten in Ländern mit Schwierigkeiten auch nationale Ausgaben ersetzen.

DPA Arbeitslose in Griechenland

Wie hoch der Haushalt ausfallen soll, ist jedoch ebenso unklar wie seine Finanzierung. Deutschland und Frankreich schlagen dafür unter anderem die Einnahmen aus einer Finanztransaktion-, Digital- oder vereinheitlichten Körperschaftsteuer vor - in allen Fällen ist man aber von einer Einführung noch weit entfernt.

Viele offene Fragen gibt es auch zum Konzept einer europäischen Arbeitslosenversicherung, das Scholz bereits im SPIEGEL unterstützte. Dabei könnten alle Länder in einen gemeinsamen Fonds einzahlen, aus dem in Krisenzeiten dann die nationalen Versicherungssysteme unterstützt werden. Ein Vorteil wäre, dass quasi automatisch Geld in Krisenländer fließt. Beim gemeinsamen Haushalt dürfte hingegen regelmäßig die Frage aufkommen, ob Gelder wirklich sinnvoll investiert wurden - was schon heute bei vielen Projekten aus EU-Fonds umstritten ist.

Konfliktpotential: hoch

Zwar haben sich Union und SPD im Koalitionsvertrag bereits zu einem gemeinsamen Eurohaushalt bekannt. Auch halten viele Ökonomen Umverteilungsmechanismen wie die Arbeitslosenversicherung für ein sinnvolles Instrument. Dennoch greift die CSU diese Vorschläge nun als Einstieg in eine Transferunion an. Dass die Transfers in alle Richtungen, also auch Deutschland, fließen können, scheint dabei zweitrangig zu sein.