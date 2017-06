Konjunktur Europäische Zentralbank bleibt bei Nullzinspolitik

Die Europäische Zentralbank (EZB) hält die Zinsen im Euroraum weiter auf extrem niedrigem Niveau. Der EZB-Rat beließ bei seiner Sitzung am Donnerstag den Leitzins auf dem Rekordtief von null Prozent, wie die Notenbank mitteilte. Zum Leitzins können Geschäftsbanken Kredite bei der Zentralbank aufnehmen.

Parken Banken überschüssiges Geld bei der EZB, müssen sie dafür weiterhin 0,4 Prozent Strafzinsen zahlen. Anfang des Jahres hatten steigende Verbraucherpreise (Inflation) den Druck auf EZB-Präsident Mario Draghi erhöht, eine Wende in der Zinspolitik zu verkünden. Im Mai war die Preissteigerung in der Eurozone dann aber nur deutlich schwächer ausgefallen als noch im Vormonat. Nach Zahlen des Statistikamts Eurostat lag die Inflationsrate im Mai bei 1,4 Prozent; im April hatte sie noch bei 1,9 Prozent gelegen.

Zugleich bekräftigte der EZB-Rat in der estnischen Hauptstadt Tallinn, dass die Notenbank bis mindestens Ende 2017 weiterhin monatlich 60 Milliarden Euro in den Kauf von Staats- und Unternehmensanleihen stecken will.

Mario Draghi ist seit etwas mehr als fünf Jahren im Amt. Der Italiener ist vor allem in Deutschland wegen der Niedrigzinspolitik umstritten. Die Bundesregierung wünscht sich Bundesbank-Chef Jens Weidmann als seinen Nachfolger. Weidmann ist scharfer Kritiker des Kurses der EZB.