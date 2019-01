Ratssitzung EZB belässt Leitzins bei 0,0 Prozent

Die Europäische Zentralbank (EZB) lässt die Zinsen vorerst unangetastet. Der EZB-Rat hat den Leitzins auf dem Rekordtief von null Prozent belassen. Auf diesem Niveau liegt er bereits seit März 2016. Der Strafzins für geparktes Geld von Banken, der sogenannte Einlagensatz, bleibt bei minus 0,4 Prozent. Sparer müssen sich also noch gedulden, bis die Zinsen wieder steigen.

Wahrscheinlich werde der Rat bis zur nächsten Sitzung im März abwarten, um die konjunkturelle Lage besser beurteilen zu können, heißt es in einem Ausblick der US-amerikanischen Bank JPMorgan.

So signalisiert die EZB die erste Zinsanhebung nach der Finanz-, Wirtschafts- und Schuldenkrise frühestens nach dem Sommer dieses Jahres. Angesichts der schwachen wirtschaftlichen Entwicklung innerhalb wie außerhalb des Euroraums halten es aber immer mehr Bankvolkswirte für unwahrscheinlich, dass die Notenbank noch in diesem Jahr eine erste Zinsanhebung vornehmen wird. Für ein Signal in Richtung einer späteren Anhebung sei es aber noch zu früh, heißt es aus diversen volkswirtschaftlichen Abteilungen.

Neben den überwiegend schwach ausgefallenen jüngsten Konjunkturdaten lag außerdem die Inflation mit 1,6 Prozent im Dezember unter dem Ziel der Notenbank. Sie strebt knapp zwei Prozent als optimales Niveau für die Wirtschaft an. Einige Experten halten es für möglich, dass EZB-Chef Mario Draghi deswegen die Konjunkturperspektiven jetzt pessimistischer beurteilt.

Ein Abschwung käme für die Europäische Zentralbank zur Unzeit. Seit Anfang des Jahres steckt die Notenbank keine frischen Milliarden mehr in den Kauf von Anleihen. Laufen Staats- und Unternehmenspapiere aus dem 2,6 Billionen Euro schweren Kaufprogramm aus, wird dieses Geld aber neu investiert.