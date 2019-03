Schwächelnde Wirtschaft EZB verspricht Banken neue Geldsalven

Die Europäische Zentralbank (EZB) will den Banken des Euroraums neue Langfristkredite zur Verfügung stellen. Wie die Notenbank nach ihrer Zinssitzung am Donnerstag in Frankfurt ankündigte, sollen ab September 2019 bis März 2021 neue Geldspritzen angeboten werden. Die Laufzeit betrage jeweils zwei Jahre.

Die Geschäfte sollen der Kreditvergabe der Banken dienen und die Übertragung der EZB-Geldpolitik unterstützen. Von den Geldsalven dürften unter anderem Banken im rezessionsgeplagten Italien profitieren.

Die neuen Kredite sind die dritten ihrer Art. Seit 2014 und 2016 hatte die Notenbank in zwei vorherigen Runden den Instituten ebenfalls Zentralbankgeld zu günstigen Konditionen und über einen ungewöhnlich langen Zeitraum zur Verfügung gestellt.

Die Hoffnung hinter den Geldspritzen war stets, dass die Banken ihre Kreditvergabe ausweiten und damit die Konjunktur und Inflation anschieben.

Zeitrahmen verlängert

Die EZB betonte zudem, ihre Leitzinsen noch bis mindestens zum Jahresende 2019 nicht antasten zu wollen. Bislang hatten die Währungshüter nur bis mindestens zum Ende des Sommers signalisiert, die Zinsen nicht anzutasten.

Der Schlüsselsatz zur Versorgung der Geschäftsbanken mit Geld liegt seit März 2016 auf dem Rekordtief von 0,0 Prozent.

Die EZB will zudem auch nach einer Zinswende noch für längere Zeit fällig werdende Anleihen aus ihrem Bestand ersetzen. Die Euro-Wächter bleiben damit ein großer Akteur am Anleihemarkt. Ihre auf mehr als 2,6 Billionen Euro angeschwollenen Wertpapierkäufe hatten sie im Dezember eingestellt.

Dax höher, Renditen fallen

Der Börse gab die Aussicht auf eine neue Geldflut einen Schub. Der Dax verringerte nach der Entscheidung seine Verluste und lag noch leicht im Minus. Bankentitel gewannen zunächst an Wert, allerdings dämpfte der Zinsausblick die Euphorie der Anleger schnell wieder.

Der Euro fiel um 0,2 Prozent auf 1,1275 Dollar. An den Anleihemärkten griffen Investoren bei Bundesanleihen zu. Im Gegenzug fiel die Rendite um drei Basispunkte auf 0,10 Prozent.