US-Notenbank Senat bestätigt Powell als neuen Fed-Chef

Der US-Senat hat den früheren Finanzinvestor Jerome Powell als neuen Vorsitzenden der Notenbank Federal Reserve bestätigt. 84 Senatoren stimmten am Dienstagabend für den 64-Jährigen, es gab 13 Gegenstimmen. Präsident Donald Trump hatte Powell im November nominiert.

Powell ist bereits seit 2012 Mitglied im Board of Governors, dem Führungsgremium der Fed. Er gilt als Anhänger einer Zinspolitik der moderaten Schritte. Beobachter erwarten, dass er die behutsame Zinspolitik seiner Vorgängerin Janet Yellen fortsetzen wird. Yellens Amtszeit endet nach vier Jahren im Februar 2018. Die 71-Jährige stand grundsätzlich für eine Verlängerung bereit. Trump entschied sich aber für Powell.

Politisch gilt Powell als den regierenden Republikanern nahestehend. Er war auch der Wunschkandidat von Finanzminister Steven Mnuchin. Powell ist der erste Fed-Chef seit Jahrzehnten ohne Abschluss in Wirtschaftswissenschaften. Er verfügt aber über Berufserfahrung an den Finanzmärkten und im Regierungsapparat: Der studierte Jurist war als Investmentbanker und Abteilungsleiter im Finanzministerium tätig. Später war er Partner der Anlagefirma Carlyle Group und machte in dieser Zeit ein zweistelliges Millionenvermögen (mehr zu Powell lesen Sie hier).

Der Posten an der Fed-Spitze gilt als einflussreich. Die Federal Reserve Bank betreibt nicht nur abstrakte Geldpolitik. Sie beeinflusst die Wirtschaft, das Wachstum, die Märkte, die Börsen - weit über die USA hinaus: Die Fed weist dem Rest der globalen Finanzwelt die Richtung.