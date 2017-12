Robuste Konjunktur US-Notenbank erhöht Zinsen

Die US-Notenbank Federal Reserve hat ihren Leitzins um 0,25 Punkte auf einen Zielkorridor von 1,25 bis 1,50 Prozent erhöht. Die Federal Funds Rate, zu der sich Banken gegenseitig über Nacht kurzfristige Kredite geben, steigt damit zum dritten Mal in diesem Jahr, wie die Bank nach der Sitzung ihres Offenmarktausschusses mitteilte.

Die US-Notenbank setzt damit ihren Kurs fort, die Geldpolitik zu normalisieren. Vorausgegangen war ein Jahrzehnt der extrem niedrigen Zinsen nahe der Nulllinie, mit dem Ziel, die Wirtschaft aus den Folgen der Finanzkrise zu führen.

Analysten hatten die Zinsanhebung erwartet, weil der amerikanische Arbeitsmarkt sich derzeit positiv entwickelt. Im November entstanden weitere 228.000 Stellen, die Arbeitslosenquote von 4,1 Prozent ist historisch niedrig. Die Fed rechnet auch für nächstes Jahr mit stabilen Konjunkturdaten.

Mit der Zinserhöhung setzt sich ein Trend fort: In den USA steigen die Zinsen, während der Leitzins in Europa bei Null verharrt. Auch für die nähere Zukunft erwarten Beobachter keine Anhebung der Zinssätze durch die Europäische Zentralbank. Das heißt: Die Zinsdifferenz zwischen dem amerikanischen und dem europäischen Währungsraum wächst - für Investoren wird es attraktiver, Geld in den USA anzulegen.

Der US-Dollar war bereits in den vergangenen Tagen im Vergleich zum Euro gestiegen. Ein Euro kostete am Mittwoch 1,1739 US-Dollar.

Die Zinsanhebung am Mittwoch war mit hoher Wahrscheinlichkeit die letzte Zinsänderung der Federal Reserve unter der Regie von Notenbankchefin Janet Yellen. Zwar steht kurz vor ihrem Abtritt am 31. Januar bzw. 1. Februar nochmals eine zweitägige Sitzung des Offenmarktausschusses an. Zu dem Zeitpunkt wird jedoch keine Zinsänderung erwartet.

Anschließend übernimmt Jerome Powell den Vorsitz der US-Notenbank. Er war von US-Präsident Donald Trump vorgeschlagen und vom Senat bestätigt worden. Powell gilt als Vertrauter von US-Finanzminister Steven Mnuchin. An den Märkten wird deshalb darüber spekuliert, ob der Einfluss der US-Regierung auf die grundsätzlich unabhängig agierende Notenbank steigen könnte.